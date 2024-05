"No podemos cuadrar el calendario de junio porque no hay médicos suficientes"

La situación que se vive en el centro de salud de Barbastro ejemplifica lo que ocurre en otras zonas de Aragón: la falta de facultativos en atención continuada hace necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la asistencia las 24 horas del día los 365 días del año.

El centro atiende a más de 20.000 usuarios, incluyendo los consultorios. En él trabajan 16 médicos de familia titulares (seis de ellos hacen guardias); cuatro Médicos de Atención Continuada (MAC) –dos están con jornada reducida–, de los siete puestos que hay; además de los refuerzos que apoyan la asistencia.

Javier Martín, coordinador del centro de salud, acumula una dilatada experiencia en atención primaria, siempre en la provincia de Huesca: "Desde 1985, primero en el Insalud y después en el Salud". Una visión que le permite comprobar cómo cada vez son más las dificultades para organizar el día a día de este servicio: "No podemos cuadrar ni terminar de hacer las guardias de junio porque no estamos médicos suficiente para hacer turnos. Faltan por cubrir tres o cuatro días que no sé cómo completar".

La atención continuada es la que se ofrece fuera del horario habitual de funcionamiento del centro de salud. De lunes a jueves, de 17.00 a 8.00, la cubren dos médicos del equipo. Para el resto de días se necesitan tres facultativos cada guardia. Para mantener el servicio se implican todos los profesionales, lo que supone, dice, "un sobreesfuerzo" y repercute en los pacientes, "que cada día se encuentran a un facultativo". Pero también cuentan con otros apoyos extra, como médicos de otras empresas, directivos sanitarios… "Si hay alguien que nos quiera ayudar, bienvenido sea", reconoce, al mismo tiempo que detalla que la posibilidad de que altos cargos puedan asumir guardias ha pasado en sucesivas legislaturas: "Nadie de los que viene quita trabajo porque no podemos llegar a lo que tenemos".

Martín lleva 17 años como coordinador en diferentes centros: "Desde la pandemia la situación ha empeorado. Y cuatro años después no se ha hecho nada por arreglar la situación de la atención primaria ni hospitalaria. Espero que a partir de ahora empiece a mejorar". Desde la función que asume tiene que hacer los calendarios laborales: "Y cada día los tengo que modificar, porque uno se pone malo, el otro tiene algún problema... Cuando un compañero falta, entre todos tenemos que asumir su cupo".