Dominicanos en Aragón, ante las elecciones del domingo: "Hay que fortalecer más la educación y la seguridad"

"La campaña electoral dominicana es un verdadero espectáculo. Los mítines son exhibiciones de extremo populismo (como en España, por otra parte) con el aderezo extra de la música más popular a todo volumen, especialmente merengue y bachata, además de una exaltación de los colores identificativos de cada partido en un país que ya es de por sí una explosión de color en su arquitectura, decoración urbana y cartelería. Los actos electorales en los barrios, con los candidatos sobre camionetas para acercarse aún más al electorado en el plano físico, son una imagen icónica de República Dominicana". Es el recuerdo que tiene el periodista Pablo Ferrer, que vivió allí 10 años.

También resalta los discursos encendidos y enfáticos de todos los candidatos (incluso los más moderados) y el uso de "los imperativos y la asertividad" en los lemas de campaña. "Una herencia directa de las máximas empleadas en los comicios estadounidenses. La creatividad e ingenio de los quisqueyanos se multiplica por diez en el contexto electoral, con un lema muy generalizado que se ha usado en diferentes ocasiones a lo largo de las seis décadas de democracia en el país: 'Gobernaré para todos, sin olvidarme de los míos'", subraya Ferrer.

Este país caribeño celebra elecciones el domingo, 19 de mayo. Nueve candidatos se disputarán la presidencia para el próximo cuatrienio, entre ellos el actual jefe de Estado, Luis Abinader, y el tres veces presidente Leonel Fernández. En total 8,1 millones de dominicanos están convocados a los comicios, donde también se elegirá a 32 senadores, 190 diputados y los 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.

La cita electoral se sigue muy de cerca en Aragón, donde residen más de 2.000 dominicanos (la mayoría en Zaragoza). La capital aragonesa (en el Centro Cívico de Delicias) y Huesca son los dos lugares donde se instalarán mesas electorales para que puedan ejercer su derecho de sufragio los compatriotas inscritos en el censo. Esta es la opinión y el análisis de las elecciones de tres de ellos:

Frinnette Reynoso: "Espero que se corrija esa cultura de corrupción económica que hay en los países latinos, incluido la República Dominicana"

Frinnette Reynoso este miércoles. H. A.

Vino con una amiga de vacaciones a España y, por amor, ya lleva casi 30 años entre nosotros tras conocer al que sería su futuro marido. "Mis padres residen aquí, al ser hija única; y tengo más familia dominicana en Aragón", apunta Frinnette Reynoso, actual edil en Villanueva de Gállego.

También en su país de origen sigue teniendo allegados a los que suele visitar. La última vez que cruzó el charco fue hace dos años y en julio tiene previsto viajar de nuevo. "Las infraestructuras y todo lo que se ha hecho se percibe. He notado bastante mejoría de progreso. Por ejemplo, hay un banco de reservas (en Madrid) que es un nexo importante para la economía del país. Y el servicio consular es muy eficiente. Otro adelanto: han puesto mesa electoral en Huesca para que los compatriotas no se tengan que trasladar para votar", cuenta.

Curiosamente a ella le ha tocado estar en esa mesa este domingo e insta a la comunidad dominicana a que ejerza ese derecho y vote masivamente. "Yendo a votar se nos oye donde quiera que estemos", dice Frinnette, que recuerda que su país no es solo una postal. "Es sol y playa, pero aparte es humanidad, compañerismo y alegría. El dominicano es totalmente solidario con el otro; siempre digo que la cultura del sol es otra cosa".

"Quiero que se trabaje por la educación en mi país; sin ella una nación tiene poco recorrido"

Y, ¿qué espera de estos comicios? Como expatriada hace hincapié en que se les siga recordando en su país para poder ayudar en temas que aún están pendientes. "Que se trabaje en (acabar con) la inseguridad y por la educación. Una nación sin educación tiene poco recorrido. Y que se corrija esa cultura de corrupción económica que también hay en los países latinos, incluido la República Dominicana", añade.

Hipólito Rodríguez: "Con el actual Gobierno hemos pasado de ser un país pobre a uno de clase media"

Hipólito Rodríguez, este martes en el centro de Zaragoza. Oliver Duch

Hipólito Rodríguez -afincado en Zaragoza desde hace dos décadas- se muestra esperanzado en que salga reelegido el gobernante Partido Revolucionario Moderno, tal y como coinciden las encuestas. Él trabaja para dicha formación como presidente del PRM en Aragón, donde residen más de 60 de sus familiares. "La primera que vino fue una hermana mía en 1994. Poco a poco trajo a sus hijos, a otra hermana... Yo salí por la crisis que había en ese momento y también porque mi familia me motivó para que viniera para acá", recuerda. Un camino inverso al de uno de sus abuelos, un andaluz que emigró en su época a la República Dominicana.

Hipólito nunca se ha sentido extranjero en España y solo tiene palabras de agradecimiento por el apoyo recibido de los aragoneses. No obstante, desearía que a los dominicanos les dieran mayor participación en las actividades que se hacen en la Comunidad "a nivel multicultural". "Que la DGA nos ofrezca un terreno en condiciones para jugar al béisbol, que arreglen la cancha del (Parque) Palomar en Las Delicias (donde más concentración de dominicanos se da)...", enumera.

"En lo que va de año más de 10 millones de turistas han visitado nuestro país. Somos la perla del Caribe; no creo que haya otra nación que refleje esa cifra en turismo"

Al mismo tiempo, afirma que con el Gobierno de Luis Abinader la República Dominicana ha pasado de ser un país pobre a uno de clase media. "En plena pandemia sacó a la nación adelante, con la crisis de Ucrania también hemos salido a flote, a todo el mundo le dio un seguro de salud y está tratando de traer todas las instituciones al exterior para los que estamos fuera. Además, con él ha bajado en un 70%-80% el tema de las bandas en España; hay una comisión (bilateral) para ir integrando a esos muchachos", valora. Más allá de estos logros, Hipólito admite que se necesita "fortalecer más el tema educativo y el de seguridad". "El Ejecutivo está centrado en eso. Subió de un 2% a un 4% el presupuesto en educación y en seguridad -que es de lo que más se queja el dominicano- ha mejorado bastante. En lo que va de año más de 10 millones de turistas han visitado nuestro país. Somos la perla del Caribe; no creo que haya otra nación que refleje esa cifra en turismo", concluye.

Damaris Rodríguez: "El dominicano es muy emprendedor; no hay nada que nos limite"

Damaris Rodríguez, este martes en Zaragoza. Oliver Duch

Su sueño sería comprarse una casa en la República Dominicana para pasar más tiempo en su tierra natal. "Me tira mucho. Mis padres viven y ahí también tengo hermanos", explica Damaris Rodríguez, que vino a Zaragoza hace 14 años con un contrato de trabajo. Peluquera de profesión, llegó a tener su propio negocio en Las Delicias (asociada con una compatriota) y en estos momentos es representante de productos de bienestar y salud.

Reconoce que al principio fue duro empezar de cero, pero también resalta que fue muy bien acogida en Aragón. "Me he integrado con personas buenísimas aquí. Y traje a mi hija cuando tenía 9 años; ahora ya es mayor de edad", observa. Como todo dominicano, en su vivienda no pueden faltar una bachata o un merengue y una bandera del país. "Algunos la colocan en su habitación, otros fuera... Somos una población muy alegre y damos muy buena acogida a los extranjeros. Además el dominicano es muy emprendedor: no hay nada que nos limite", sostiene.

"Me gustaría que la República Dominicana termine de ser un país con una seguridad plena"

Ella piensa ir a votar este domingo y valora positivamente estos comicios. "Espero que todo salga bien y no haya ningún inconveniente. Soy de las que digo que no soy política, pero sí me gusta aportar algo. Soy coordinadora de la mujer en el PRM (en la Comunidad) y también pertenezco a la Asociación Dominicana en Aragón", informa. Asimismo señala que lo que necesita la República Dominicana es "que termine de ser un país con una seguridad plena". "Y todavía hay que hacer mucho énfasis en la educación. Que los jóvenes estudien y se preparen porque así se llega más lejos", añade Damaris.