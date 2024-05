Lambán se ausenta de la votación de la ley de amnistía para no apoyarla: “Sería desleal conmigo mismo”

El senador por designación autonómica y secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, se ha ausentado este martes de la votación de la polémica ley de amnistía, que la Cámara Alta ha devuelto al Congreso gracias a la mayoría parlamentaria del PP. El dirigente socialista, muy crítico durante estos meses con la medida de gracia impulsada por Pedro Sánchez a cambio del apoyo de los independentistas, ha explicado por carta al portavoz de su grupo, Juan Espadas, los motivos de su decisión, que achaca a una cuestión de “convicción ética”.

Lambán considera que de haber comparecido en el Senado habría tenido que romper la disciplina de voto de los socialistas. De lo contrario, “incurriría en una insoportable deslealtad conmigo mismo, entraría en una contradicción flagrante con mis convicciones éticas y políticas y, estoy convencido, no le prestaría ningún servicio ni a mi país ni a mi partido”, ha detallado en su misiva.

"Como secretario general de los socialistas aragoneses, una responsabilidad que quiero ejercer de manera coherente hasta el último día, he reflexionado mucho sobre qué hacer en la votación del día de hoy para no añadir más dificultades a las que se ya se enfrentan mis compañeros en las instituciones a cuenta de la ley de amnistía, muy mal aceptada por la sociedad aragonesa y convertida en arma predilecta de la derecha contra ellos, lo cual les obliga al empeño constante de negar al PP la complicidad que espera del PSOE-Aragón para sus fines partidarios", ha comenzado su relato.

"Como español, como aragonés y como socialista -ha proseguido su argumentación-, he venido oponiéndome repetidamente a esa ley. Las razones las he expuesto estos meses pasados hasta la saciedad: en mi modesta opinión, vulnera la igualdad de todos los españoles ante la ley; pone en quiebra la separación de poderes, clave de la democracia, y, en última instancia, socava la autoridad moral y política del Estado para hacer frente ahora y en el futuro al independentismo, que no dejará nunca de intentar la vía de la secesión porque forma parte de su razón de ser.

En este escenario, el barón autonómico, uno de los más críticos con Pedro Sánchez, ha considerado que su ausencia era lo más oportuno. “Tratando de dar una solución equilibrada, solo he encontrado la de no participar en la votación, pensando en mis compañeros de Aragón, y, a la vez, evitando dar mi apoyo por activa o por pasiva a algo que creo que honradamente que está agravando el problema de la convivencia en el resto del país y perjudicando la salud de la democracia, dicho sea con todo el respeto a la dirección del partido y al grupo parlamentario”, ha explicado.

En la carta, el secretario general del PSOE-Aragón recuerda “que no es la primera vez que se altera la unanimidad del voto socialista en relación con la cuestión catalana; ya lo hicieron hace algunos años los diputados del PSC en relación con el ‘derecho a decidir’ con el ‘procés’ ya en marcha”.

La presencia de Lambán en la Cámara Alta, donde tomó posesión el pasado mes de octubre como senador por designación autonómica -junto al popular Eloy Suárez-, ha sido escasa hasta la fecha debido al proceso de recuperación médica en el que está inmerso. No obstante, el dirigente socialista ha ido participando todo este tiempo en las sesiones parlamentarias mediante la votación telemática. En esta ocasión, sin embargo, ha optado por apelar a cuestiones de conciencia para no respaldar la ley de amnistía.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Víctor Ruiz de Diego, diputado socialista en Madrid por Zaragoza, ha cargado contra Lambán a través de su cuenta de X: "Como secretario general del PSOE-Calatayud, como miembro del grupo parlamentario socialista en el Congreso y como militante del PSOE-Aragón, puedo afirmar que es falso que la acción del Gobierno de España respecto a Catalunya 'esté agravando el problema de convivencia en el resto del país...'", en referencia lo manifestado por el barón autonómico en la carta.