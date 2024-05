Las familias del Ana María Navales se encierran en el colegio ante la "falta de avances" en la instalación de los barracones

Una treintena de padres y madres del colegio Ana María Navales del zaragozano barrio de Arcosur han decidido encerrarse de manera "voluntaria y pacífica" en el comedor del colegio ante la falta de avances en la instalación de las aulas prefabricadas necesarias para el inicio del próximo curso escolar. La decisión ha partido tras una reunión informativa en la que se ha trasladado las últimas conversaciones con el Departamento de Educación y han asegurado que las "cuentas no salen".

"Nos dijeron que estarían en julio, pero a día de hoy no vemos movimiento de ningún tipo", ha lamentado Raquel Latras, una de las madres que está secundando este encierro propuesto por un padre del centro. En este sentido, ha explicado que los plazos dados son "de dos meses o dos meses y medio" para su construcción, por lo que "no estarán para la fecha prometida". Y, más allá de que lleguen o no en julio, lo que más preocupa a estas familias es volver a vivir la situación "dramática" del curso pasado, cuando consiguieron empezar el curso 'in extremis'.

Desde el Departamento de Educación han asegurado que las prefabricadas ya están adjudicadas a la empresa Alquibrasa y que precisamente este martes se ha producido una visita técnica a la zona con los profesionales del Servicio Provincial de Zaragoza. Todo ello con el objetivo de empezar cuanto antes. En esta vista, han resaltado, se ha comprobado que el terreno tiene mucha pendiente y, por lo tanto, habrá que hacer movimiento de tierra superior al que se preveía.

Un colegio con historia

Fue en 2019 cuando se creó sobre el papel el que sería el segundo colegio del barrio de Arcosur y la idea era que las obras comenzaran en 2020. No fue así. Primero lo retrasó la pandemia, después, con la subida del precio de los materiales, la licitación que se sacó quedó desierta. Y se volvió a licitar por 1,4 millones más, elevándose la cuantía a 9,7 millones de euros. Las obras se retrasaron más de dos años, lo que obligó a 'improvisar' un centro educativo conformado solo por barracones.

El pasado mes de septiembre, cuando debían de volver los alumnos a clase e inaugurar la parte de infantil (mientras continuaba a escasa distancia la construcción del aulario de primaria), se consiguieron todos los permisos 'in extremis'. En diciembre de 2023, el Departamento de Educación anunció la rescisión del contrato con la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) debido a los retrasos y las deficiencias acumuladas y no fue hasta el pasado 30 de abril cuando se logró la rescisión total, que permite volver a licitar la obra.