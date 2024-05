Aliaga declara a la comisión de las renovables que no recibió "presiones" para "acelerar ningún expediente"

El exvicepresidente del Gobierno de Aragón y exconsejero de Industria, Arturo Aliaga, defiende su gestión en el proceso de concesión de autorizaciones a las plantas de renovables durante su etapa en el Ejecutivo autonómico. Además, sostiene que no recibió "presiones" para "acelerar ningún expediente" y niega haber "amenazado" a los ayuntamientos que rechazaban la implantación.

Esto es lo más relevante de la contestación que ha dado por escrito a las preguntas de los distintos partidos representados en la comisión de investigación que investiga en el Parlamento la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Aliaga no pudo comparecer de forma presencial en la Cámara por problemas de salud.

Varios grupos preguntaron por los motivos por los que no se actualizó el plan energético de Aragón para adaptarlo a la nueva realidad del sector. Aliaga admite que Aragón es un territorio proclive a la implantación de renovables, por disponer de un recurso eólico y solar "de calidad".

Añade que el elevado ritmo que han tenido la instalación de plantas fotovoltaicas y eólicas ha venido marcado por "circunstancias complejas" que superan "la capacidad de maniobra de la política regional por competencias". En este sentido, insiste en "la dificultad de planificar en Aragón ante los acontecimientos y con nuestra capacidad competencial". Alude además al hecho de que el contexto internacional y la crisis energética hacía "difícil" marcar "horizontes precisos, acciones concretas y programas específicos" para el sector.

Asume que los hitos marcados por ley estatal eran "ajustados" y que "todo corría prisa", pero dijo que no recibió "presiones" y que pidió al Ministerio una prórroga que fue aceptada. "Antes de dejar el Gobierno se volvió a prorrogar", declara. Ante las preguntas de varios grupos, que recordaron las cartas en las que se advertía a los ayuntamientos que se podía incurrir en responsabilidad patrimonial de no aceptar las plantas de renovables, Aliaga escribe: "No considero haber amenazado a ningún alcalde".

En este sentido, destaca que mantuvo reuniones con diversos ayuntamientos que querían limitar la implantación de las plantas y recuerda que trasladó a los promotores de renovables "la necesidad de buscar acuerdos con los municipios".