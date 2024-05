"He tenido que recurrir a la privada para que a mi hijo lo vea un pediatra"

El descontento se ha instalado en los padres y madres de Teruel cuyos hijos tienen que ser atendidos en el centro de salud Centro -uno de los dos que hay en la ciudad-, pues este ambulatorio se ha quedado sin ninguno de sus tres pediatras, al haber cambiado estos de destino o coger una baja y no haber podido ser sustituidos por falta de personal en la bolsa laboral.

"He tenido que recurrir a la sanidad privada para que a mi hijo lo vea un pediatra y pueda hacerle un seguimiento correcto, algo muy importante durante los primeros años de vida", dice, disgustada, Marta Morata, madre de un niño de 18 meses.

La mujer relata que, en todo este tiempo, su hijo solo ha sido visto por su pediatra del centro de salud una vez, para la revisión de la primera semana, pues, a continuación, este especialista cambió de destino y la plaza sigue vacante. Desde entonces, el médico de familia que tiene hueco es quien atiende al pequeño y las revisiones se las hace un enfermero.

"Soy maestra y sé lo esencial que es conocer a un niño para valorar correctamente su evolución, no solo física, también cognitiva", argumenta Marta Morata. Explica que su hijo es tímido, "por lo que en una visita de 10 minutos, que cada vez es con un médico diferente, no se puede detectar cualquier problema que pueda surgir".

No menos indignada está Sara Castán, madre turolense con dos niños de ocho y dos años y medio de edad. Explica que, al estar de baja su pediatra, el último episodio de infección de garganta y fiebre que ha vivido su hijo pequeño se convirtió para ella "en un calvario".

Sara cuenta que el niño enfermó el pasado lunes, 6 de mayo, por la tarde, por lo que al día siguiente entró en la aplicación informática del Salud para pedir cita sin poder obtenerla antes del próximo día 20 de este mes. Incapaz de resignarse, se puso a llamar por teléfono al centro de salud insistentemente, ya que no conseguía que alguien descolgara, logrando consulta para el día 9 de mayo. Tampoco se conformó y ese mismo día, al ver que el pequeño no mejoraba, acudió a Urgencias del centro de salud Ensanche. "Allí nos atendieron, pero no era un pediatra", puntualiza esta madre.

Ana Herrero, con dos niños de cuatro y un año, también ha optado por contratar un seguro médico privado para que sus hijos sean atendidos por un pediatra y con el menor tiempo de espera posible. "Cuando me dan cita para muy tarde, a veces hasta cuatro días, los llevo al pediatra privado", aclara.

La mujer considera que tal demora en el centro de salud de Teruel revela "que los profesionales están sobrecargados de trabajo por falta de personal". "No es culpa de los médicos -subraya-, debería buscarse una solución por parte de la Administración".

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés indican que han iniciado conversaciones con pediatras del hospital Obispo Polanco de Teruel y de distintas zonas de salud de la provincia en busca de facultativos que presten apoyo al centro de salud ‘Centro’ mientras duran las bajas de los pediatras titulares. "No es que no se quiera contratar personal -remarca la DGA-, es que la bolsa de pediatras está a cero". El problema afecta también a ambulatorios de otros municipios y el próximo 26 de mayo hay convocada una movilización para protestar por la falta de pediatras.