Azcón celebra el freno al independentismo pero no lo da por muerto: “Su peso es aún esencial”

“Incertidumbre” e “intestabilidad” son las dos palabras con las que Jorge Azcón, presidente de Aragón, resume el escenario político abierto tras las elecciones catalanas. El dirigente del PP celebra el “meritorio” resultado de su formación, que ha multiplicado por cinco su número de escaños, así como el retroceso de los partidos independentistas, que pierden la mayoría por primera vez en cuatro décadas. Pero igualmente advierte de las sombras que acechan al futuro de la comunidad vecina y del país. “El independentismo va a seguir teniendo un peso esencial en la gobernabilidad de España y de Cataluña, y eso no es buena noticia”, ha comentado este lunes ante la prensa.

Las urnas auparon como claro vencedor al candidato socialista, Salvador Illa, que no obstante se enfrenta a una compleja negociación para conformar su investidura. Le ayuda que el independentismo haya perdido la mayoría que disfrutaba desde 1984, y cuenta con el apoyo de los Comunes. La debacle de ERC se ha llevado por delante a su líder, Pére Aragonés, que ha anunciado su dimisión horas después de asegurar que no entraría en el gobierno. Mientras, Carles Puigdemont (Junts) se postula pese a no contar casi con opciones. Además, en esta maraña política, la repetición electoral no es descartable.

Para Azcón, que el independentismo retroceda en número de escaños “es una buena noticia”, pero apunta que “sigue siendo una incógnita cómo van a gobernarse los catalanes”. Para el presidente de la DGA, la “inestabilidad” e “incertidumbre” que sufre la Moncloa como consecuencia de la dependencia con los partidos secesionistas se va a trasladar ahora a la Generalitat.

“El Gobierno de España ha tenido que pagar precios políticos que dijo que nunca pagaría”, ha recordado Azcón, que ha lamentado que la gobernabilidad de Cataluña pase por “esos mismos partidos”. “Esto me hace reflexionar si realmente el independentismo ha perdido”, ha comentado.

“Que pierdan escaños es buena noticia, pero si somos sinceros y nos atendemos a posibles acuerdos, el independentismo va a seguir teniendo un peso esencial en la gobernabilidad de España y de Cataluña, y eso no es buena noticia”, ha remarcado.

No obstante, preguntado por si su partido debería facilitar la investidura de Illa para que no dependa de los partidos secesionistas, Azcón ha cerrado la puerta. “Los votos del PP no van a ir a reforzar ni a apuntalar al separatismo, porque votar a Illa es votar a quien se apoya en el independentismo para seguir en la Moncloa”, ha subrayado.

En la misma línea se ha pronunciado el vicrepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), que ha celebrado que su formación “se consolida como fuerza importante en Cataluña”, pero que ha dejado claro que no van a “facilitar ningún gobierno ni del partido separatista catalán, que es el PSC, ni de ningún otro separatista”.

Desde el PSOE-Aragón, por su parte, valoran “positivamente y con satisfacción” un resultado “muy bueno e histórico” de su candidato, en palabras del secretario de Organización, Darío Villagrasa. “La labor de campaña y el trabajo del candidato, que ha puesto el acento en la gestión de los servicios públicos y en generar más y mejores oportunidades, se han visto reconocidos en una Cataluña que ha dicho que quiere pasar etapa”.