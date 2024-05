Aragón y Cataluña entran en una nueva fase tras la derrota del independentismo

La histórica derrota electoral cosechada ayer en las urnas por el independentismo catalán, que se queda en minoría en el Parlament por primera vez desde 1984, abre una nueva fase en las relaciones entre Aragón y la comunidad vecina. La mayoría constitucionalista, sin ser garantía de estabilidad para la legislatura, sí facilita el diálogo entre dos territorios fronterizos en cuestiones claves como la gestión hidrológica, la lengua o los proyectos de inversión compartidos. Pero sobre todo, abre la puerta a que Cataluña vuelva al Consejo General de Política Fiscal en busca de un acuerdo para la reforma de la financiación autonómica.

A la espera de que se concreten las negociaciones para la investidura de un nuevo presidente en Cataluña, y sin descartar al 100% la repetición electoral, el análisis compartido a este lado de la frontera es que el ganador de las elecciones, Salvador Illa, “lo tiene hecho”, reconoce un cargo del PP-Aragón. “El escenario es mucho mejor al perder los independentistas, porque el PSC no lo es, aunque jueguen con fuego”, añaden.

Desde la DGA, no obstante, consideran que el resultado electoral de ayer ahonda en "una incertidumbre que no es buena", ya que todavía no hay garantías de que se pueda conformar un nuevo gobierno en Cataluña. Y añaden: "Que el PSOE dependa del independentismo no es bueno".

A la espera de que avance la negociación, y en el caso de que finalmente el PSC se haga como el Govern catalán, se debería abrir un nuevo tiempo de entendimiento, o al menos de diálogo cordial, que había desaparecido desde la ruptura que supuso el ‘procés’ y el fiasco de los Juegos Olímpicos de invierno durante la pasada legislatura. No obstante, la relación entre Illa y su homólogo aragonés, Jorge Azcón, “dependerá de lo que dicte Pedro Sánchez”, señalan en el PP, donde recuerdan que el líder socialista aún no ha recibido a ninguno de los 12 presidentes autonómicos conservadores.

La reactivación del sueño olímpico no parece posible, ya que la predisposición al acuerdo del PSC se vería truncada por sus socios necesarios en la Generalitat, los Comunes, que rechazan el proyecto. Pero sí habría margen de acuerdo para otros asuntos. Al menos, se alejarán amenazas como la ruptura de la unidad de la cuenca del río Ebro, planteada por el independentismo la pasada legislatura, que no cuenta con el apoyo de los socialistas.

La gestión del Archivo de la Corona de Aragón, ansiada por los partidos soberanistas en conflicto con el Estado, o la actualización del convenio sanitario entre ambas comunidades, caducado desde hace dos años, deberían aclararse ante este nuevo escenario.

También la relación comercial, la más prolífica del país entre dos vecinos, con 5.000 millones de euros en ventas de Aragón a Cataluña, y 10.000 millones en sentido contrario. La estabilidad demandada por los empresarios se ve más cercana sin la amenaza del ‘procés’, enterrado en las urnas este domingo.

En este sentido, Aragón podría ver cómo algunas de las empresas que huyeron de Cataluña desde 2017 deciden volver a la comunidad vecina, aunque no se espera un movimiento relevante. No al menos uno que no se compense con los frutos económicos de la estabilidad. Además, y aunque se decidirá en el Congreso de los Diputados, donde el independentismo sí sigue siendo clave, la propuesta de castigar a aquellas compañías que no decidan retornar pierde ahora legitimidad tras el resultado electoral.

Financiación autonómica

Ese reparto de fuerzas entre el Parlament catalán y el Congreso de los Diputados acompañará a Pedro Sánchez durante el resto de la legislatura y condicionará cualquier pacto de carácter nacional o entre comunidades como Aragón. Pero la victoria de su pupilo en Cataluña le permite equilibrar -un poco- las fuerzas autonómicas, donde el PP gobierna en 12 territorios tras los comicios del año pasado.

De hacerse con la Generalitat, los socialistas contarían con cuatro barones -Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, además del catalán- con los que afrontar negociaciones como la condonación de la deuda autonómica o la reforma del sistema de financiación, pendiente desde hace una década. De momento, la primera consecuencia debería ser la vuelta de Cataluña al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que habían abandonado los independentistas.

El PP quiere que la negociación se establezca en este foro, aunque el PSOE prefiere un acuerdo directo entre los líderes nacionales de ambos partidos. En cualquier caso, y pese a la dificultad de llegar a buen término, el resultado electoral debería facilitar las vías de entendimiento.