Sanidad empieza a diseñar la próxima campaña antigripal tras vacunar a seis de cada 10 mayores de 60 años

Sanidad se reunirá la próxima semana para empezar a diseñar la próxima campaña antigripal que comenzará en otoño, y lo hará poco más de un mes después de dar por cerrada oficialmente la temporada 2023-2024, en la que se ha conseguido una cobertura global del 61% entre los mayores de 60 años, por debajo del objetivo inicial del 75%.

Falta por confirmar si se pondrá en marcha de forma conjunta con la vacunación contra la covid-19 para los grupos de riesgo, como sí se ha hecho en las anteriores. La decisión dependerá de la estrategia que adopte la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y las recomendaciones que se publicarán dentro de unos meses.

Para la pasada campaña de vacunación contra la gripe, que se puso en marcha en octubre del año pasado, la DGA adquirió 394.000 dosis. Hasta el 8 de abril de 2024, cuando Salud Pública cerró oficialmente el proceso, se habían administrado alrededor de 318.000.

Entre las personas mayores de 60 años la cobertura global ha sido del 60,62%, por debajo del 75% que se había marcado como objetivo la Consejería de Sanidad. El porcentaje, sin embargo, aumenta conforme sube la edad. De hecho, Begoña Adiego, jefa de servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones, explica que entre los aragoneses de 80 o más años supera el 81%, y se alcanzan buenas cifras en todos los sectores sanitarios. El mayor dato se localiza en Teruel (91,26%), mientras que el menor en esta franja de edad se sitúa en Zaragoza II (74,92%).

En el grupo de población entre 75 y 79 años en Aragón es del 72,97%; de 65 a 74 se ha superado el 59%; y de 60 a 64 solo se ha conseguido inmunizar al 33,08%.

Hay que recordar que en esta campaña se ofreció la vacuna antigripal por primera vez a los niños entre los 6 y los 59 meses de edad, donde la cobertura ha llegado al 43,57%. En este caso, el porcentaje más alto se observa en el sector sanitario Zaragoza II (48,01%) y el más bajo, en Barbastro (34,51%).

La cobertura entre el personal sanitario, que figuraba también en el grupo de riesgo a los que se recomendaba esta inmunización, se ha quedado también lejos del 75% deseado. Según indica Adiego, ha rondado el 37%. A falta de datos concretos, tampoco se han alcanzado altas cifras entre las mujeres embarazadas, a las que se aconsejaba esta vacuna. Otra novedad de la pasada campaña es que se ofrecía la inmunización contra la gripe a las personas fumadoras.

Para Begoña Adiego, “los mayores tienen claro que la vacuna frente a la gripe contribuye a evitar complicaciones y fallecimientos, ese es su objetivo fundamental, proteger a aquellas personas a las que la gripe les puede provocar una enfermedad muy grave”. Entre los grupos diana se incluye la población infantil y embarazadas porque “pueden sufrir complicaciones por una gripe que les lleven a requerir hospitalización”.

Representantes de distintas áreas de la Consejería de Sanidad se van a reunir posiblemente la próxima semana para comenzar a trabajar en la campaña antigripal: “Se va a abordar cómo podemos aumentar las coberturas vacunales e intentar diseñar algún tipo de estrategia, sobre todo dirigidas a sanitarios y a niños”, adelanta la jefa de servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones. La campaña, cuenta, se empieza diseñar todos los años antes del verano “porque hay que preparar las contrataciones y calcular las dosis necesarias para los grupos diana que recomienda el Ministerio, teniendo en cuenta si se introduce alguna modificación”.

Vacunación frente a la covid

Las coberturas en la vacunación contra la covid han sido menores que frente a la gripe. Así, según los datos de Salud Pública, en Aragón entre los mayores de 80 años ronda el 65%, una cifra similar a la media nacional, y entre las personas de 70 a 79 años, se sitúa en 54% (en España, 53%). Y de 60 a 69 años el porcentaje es del 32,46% en la Comunidad (33,9% en el conjunto del país).

“Durante la campaña se observó un handicap y era que no se podía vacunar frente a la covid si había pasado la enfermedad en los 3 meses anteriores”, recuerda. Y, como muchos cuadros respiratorios agudos no se diagnostican ya, quienes pasaron por este proceso no recibieron la inmunización y se pospuso la inyección. “Eso unido al cansancio vacunal de la población ha hecho que las coberturas sean más bajas”, resume.