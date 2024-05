Día Internacional de la Enfermera: "La población está cada vez más envejecida y requiere cuidados expertos"

Coincidiendo con la celebración este domingo del Día Internacional de la Enfermera, el Ministerio de Sanidad ha anunciado la creación de un Comité de Cuidados de Salud como órgano colegiado multiprofesional encargado de abordar todos los desafíos. Para ello, ha anunciado el lanzamiento de una encuesta integral destinada a evaluar las necesidades de recursos humanos en el ámbito de la enfermería y las trabajadoras en cuidados auxiliares de enfermería.

El Comité, que se va a integrar en la estructura del Ministerio, va a contar con la participación de más de 30 asesoras de reconocido prestigio que van a contribuir al desarrollo del futuro “modelo de cuidados”. Dos enfermeras zaragozanas forman parte de él: Marisa de la Rica, que se incorpora al comité científico-técnico, y Elena Altarribas, que colaborará en el comité asesor. De la Rica, presidenta de la Asociación Española de Enfermería de Cuidados Paliativos (Aecpal) y vicepresidenta nacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), explica que el Ministerio “ha recogido el sentir de muchas profesionales”. En su opinión: “La complejidad de pacientes que atendemos cada vez es mayor, aumentan las patologías crónicas, avanzadas, que requieren cuidados muy expertos y precisa de personal con competencias avanzadas”.

El objetivo de este nuevo proyecto, dentro de la Iniciativa Marco de los Cuidados, es actuar para que España disponga de enfermeras necesarias para dar un cuidado profesional a la altura a toda esa población que cada vez requiere más de la ciencia enfermera y los cuidados.

“Hasta ahora no se ha hecho el dibujo de la profesión”, reconoce, y no se dispone de información sobre cuántas de ellas son especialistas o generalistas, ni si están desempeñando sus funciones en áreas correspondientes a su especialización. Según indica Marisa de la Rica: “Hay especialistas en geriatría que trabajan en pediatría; de pediatría en salud mental. No hay plazas específicas ni hay bolsas ni puestos de oposición”. En colaboración con el Consejo General de Enfermería se va a realizar un estudio para analizar la demanda de profesionales en el sector.

Para mejorar la salud de una población cada vez más envejecida, con un aumento de pacientes crónicos y con múltiples patologías, es crucial disponer de estos datos para poder planificar adecuadamente la creación de plazas y recursos humanos, orientados hacia las necesidades de morbimortalidad de la población.

Otra línea estratégica pasa por visibilizar el papel de Enfermería: “Muchas veces pensamos que población no conoce qué es una enfermera, tenemos muchas funciones y nos formamos y capacitamos para dar cuidados expertos en función de las necesidades que tenga el paciente”.