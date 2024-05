Puertas abiertas en la Academia General Militar de Zaragoza: "Tenía curiosidad por encontrarme a la Princesa y conocer lo militar"

En un año inusual para la Academia General Militar (AGM), donde está formándose la Princesa de Asturias, la jornada de puertas abiertas no ha podido ser más especial. Cientos de personas se han acercado desde primera hora de la mañana de este sábado atraídos por la posibilidad de conocer, especialmente, la vida militar, su armamentos y sus vehículos, pero también por la "curiosidad" de poder encontrase con la dama cadete Leonor de Borbón. "Ya dábamos por hecho que no estaría", ha reconocido María Sánchez, quien ha acudido junto a su marido y sus tres hijos.

"Mi padre es militar y teníamos curiosidad de ver todo esto. Es un espacio cerrado al público al que pocas veces se puede acceder", ha resaltado. Y, de momento, la experiencia no podía ser mejor. Los tres menores no paraban de entrar y salir de una tienda en la que se podía manipular diferentes armas de fuego. "Lo que más me está gustando son los trajes y las armas", ha señalado emocionado Manuel, de 9 años. Como ellos otras familias disfrutaban de las diferentes actividades preparadas, la gran mayoría pensadas para los pequeños de la casa.

Ha habido una actividad para conocer el funcionamiento de la radio VHF, mientras que en el antiguo gimnasio se ha podido participar en un rocódromo y diferentes ejercicios de paso de obstáculos. En el campo de deportes, los niños han podido practicar a lanzar granadas y en los jardines de María Cristina se han llevado a cabo prácticas de orientación. Toda una inmersión, aunque con sus lógicas distancias, a la vida militar. "Quería venir para ver cómo es por dentro, porque estoy valorando dedicarme a ello", ha reconocido Nacho Sanz.

Este joven, que precisamente este sábado cumplía 17 años, valora estudiar en la AGM una vez termine el próximo curso sus estudios de bachillerato. "Es algo que siempre me ha gustado, desde pequeño, pero es complicado porque se necesita cerca de un 13 (sobre 14) en la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau)", señala este joven, cuyo padre también fue militar. Además de sus deseos por conocer "desde dentro" el día a día de la profesión, como muchos no perdía la esperanza de poder encontrarse con la Princesa.

"Es una oportunidad para que lo conozca la sociedad"

Para María Ortega, mujer de un cadete de 1º año, acudir a esta jornada es una "oportunidad para mostrar a la lo sociedad lo que hacen los militares". En este sentido, ha señalado que se les conoce más por "la labor desarrollada en el extranjero", puesto que en el propio país solo actúan en casos de "emergencia" como la vivida durante la pandemia de la covid o la borrasca Filomena. Además, han acudido junto a unos amigos, cuyo hijo, de solo cinco años, ya asegura que quiere ser militar.

"Está muy bien organizado, con muchas actividades para todas las edades y especialmente para que los pequeños puedan disfrutar", ha asegurado mientras que no paraban de hacerle fotos al hijo de sus amigos subido en uno de los vehículos que estaban expuestos. También se han organizado diferentes exhibiciones de deporte militar, equitación e incluso una visita guiada a la Academia. Sin embargo, uno de los puntos más concurridos ha sido el Patio de Armas, donde solo hace una semana volvió a jurar bandera el rey Felipe VI, ante la atenta mirada de su hija, como dama cadete.