La entrenadora zaragozana que triunfa en redes con vídeos de signos: "Mis padres son sordos, lo hago por ellos"

Hablar con Carlota es una suerte. Podría ser por la oportunidad de conseguir unos minutos con ella en medio de su ajetreada vida que la lleva entre Zaragoza y La Palma o el gimnasio y el hospital. Aunque más que por eso, es por su historia y por el verdadero significado que guardan todas sus palabras. Sus padres son sordos y desde muy pequeña ha buscado acabar con las desigualdades a las que tiene que enfrentarse esta comunidad de la que forman parte mas de un millón de personas en nuestro país. Para ello, decidió subir vídeos a redes sociales con signos contando su experiencia personal y también explicando ejercicios deportivos de la misma manera.

Carlota López tiene 23 años y es entrenadora personal, aunque trabaja también en el Hospital Clínico de Zaragoza como auxiliar de enfermería. Además, publica contenido deportivo en lenguaje bimodal -mezcla de signos con palabras- en Instagram, donde alcanza ya los 59.000 seguidores. "Combino mis conocimientos deportivos con los signos, enseño algún signo básico y cuento experiencias con personas sordas, en este caso con mis padres", relata esta joven zaragozana. A las redes y al deporte es a lo que realmente quiere dedicarse: "De pequeña veía a las 'influencers fitness' y decía, 'de mayor quiero ser como ellas'". Así que en julio, ya con la titulación de técnico superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, se quitó la vergüenza y empezó a subir contenido.

"En el colegio tuve que aguantar malos comentarios o que se rieran de mí porque mis padres no sabían hablar"

"Al principio los vídeos tenían muy pocas visualizaciones, a la gente no le llamaba la atención lo que publicaba y entonces dije, '¿por qué no probar con signos?'". Esa decisión fue la que le hizo despegar en este mundo de las redes sociales: el escoger un tipo de contenido diferente que hasta que ella no lo generó, no existía. "Hay gente que enseña signos, otros que enseñan deporte, pero no las dos cosas juntas", explica Carlota.

El día que todo cambió fue un 4 de marzo de este mismo año. Por aquel entonces tenía 8.000 seguidores en Instagram, ahora, dos meses después alcanza los 59.000. El cambio fue gracias a un 'trend' viral que cuenta ya con 8 millones y medio de visualizaciones. En él, aparece Carlota junto a sus padres mostrando acciones de su día a día que para ellos son totalmente naturales, pero que quizá para el resto, no lo son. "Mis padres son sordos y sí, cuando llaman al timbre, se encienden las luces del pasillo", explica esta joven en el vídeo, además de aparecer sus padres hablando porque como explica, no son mudos.

A día de hoy, enseña entrenamientos personales a usuarias a través de Instagram con videollamadas. Ellas -específica que habla en femenino porque de momento todas son chicas y sola una persona es sorda- les marcan sus objetivos y prepara sesiones de entrenamiento. A raíz de Instagram, también le han surgido colaboraciones. Por ejemplo, pudo hacer un viaje a Madrid con sus padres y su hermano para disfrutar de la experiencia de volar sin riesgos en un túnel de viento.

Se emociona al hablar de sus padres. "Todo lo que soy es gracias a ellos", cuenta Carlota mientras recuerda su infancia. "Fue diferente a la de cualquier otro niño porque mis padres eran sordos -relata-. En el colegio tuve que aguantar comentarios o que se rieran de mí porque mis padres no sabían hablar". Reconoce que incluso sufrió alguna etapa de bullying en el colegio. Pese a ello, está agradecida porque como dice, es lo que es gracias a todas estas situaciones y experiencias de las que ha sacado grandes aprendizajes. “Los que antes me decían, ahora me río yo”, bromea.

La entrenadora personal Carlota López en el Parque Grande de Zaragoza Francisco Jiménez

Aunque habla de que los niños no tienen filtros haciendo estas acciones de acoso, que por desgracia ha tenido que sufrir, tampoco los tienen los adultos. Carlota tiene una retahíla de seguidores en redes sociales, lo que trae consigo cosas buenas, aunque también malas. Por ello quiere especificar que lo que ella habla es "con signos o en lenguaje bimodal", es decir, combina el habla con los signos para llegar a más gente. Además, explica que en esta modalidad, la formación de frases es igual que en la lengua oral, algo que no ocurre en la lengua de signos en la que únicamente se comunican con los gestos y el orden de las palabras es diferente: sujeto + objeto +verbo, yo manzanas comer.

"Mi madre va al gimnasio y no tiene ni idea de lo que tiene que hacer porque nadie le entiende"

Más allá de eso, quiere aprovechar el altavoz que tiene gracias a las redes sociales para hablar de ciertos temas que pueden resultar polémicos. En uno de sus últimos 'posts' hace referencia a una situación vivida en Zaragoza en un centro hospitalario privado. "Mi madre ha tenido que venir al hospital y al ser un servicio privado tiene que pagar 20 euros por una intérprete para tener accesibilidad a una comunicación perfecta y que pueda saber qué le pasa o qué enfermedad tiene", denuncia en un vídeo que tiene ya 75.000 reproducciones y del que no todo el mundo parecía estar de acuerdo al comparar estas intérpretes con profesores de apoyo escolar. Ella contesta: "No es lo mismo porque un profesor lo pagas porque quieres saber más, pero pagar 20 euros para tener accesibilidad, es una vergüenza".

Cuenta que este es solo un ejemplo de todas las desigualdades a las que están sometidas las personas sordas en su día a día. "Mi madre va al gimnasio y no tiene ni idea de lo que tiene que hacer porque nadie le entiende -explica-, pero es que más allá de eso, no existen ni signos para decir una sentadilla o un peso muerto". "Es que estoy por inventármelos yo", dice entre risas.

Toda su historia, su personalidad, su carácter -se nota que tiene- y su valentía le han llevado incluso a recibir el premio 'Aragón Influye' a mejor contenido inspirador en la segunda edición de 'La Noche de la Influencia', en la que se reconoció a los mejores creadores de contenidos de Aragón. Un reconocimiento que marca el inicio de una trayectoria que acaba de despegar y de la que seguro conseguirá grandes éxitos.