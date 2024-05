El empleo, clave para lograr la plena integración

"Uno de los grandes alicientes de mi trabajo es que salimos beneficiados todos. La empresa, porque cuenta con mi experiencia, acumulada durante muchos años en otros lugares, y yo, porque tengo un empleo que me gusta, en el que me siento muy cómodo y que es compatible con mis necesidades actuales. Un trabajo que me permite tener autonomía e independencia económica".

En esta semana en la que se ha celebrado el Día Internacional del Trabajo, esta frase, pronunciada por Ángel, encargado de las labores de calidad del Centro Especial de Empleo (CEE) Emplazados, dedicado a realizar trabajos de montaje y preparación de diferentes lotes y cestas de regalo y al manipulado de otros productos, resume muy bien la importancia del empleo dentro del colectivo de personas con algún tipo de discapacidad.

A sus 62 años, lleva desde 2022 trabajando en este centro, gestionado por la Fundación San Ezequiel Moreno y el Grupo El Portal, y donde trabajan una docena de personas con discapacidad en los periodos de mayor apogeo. Una cifra que, en algunos momentos del año, supone un tercio de la plantilla, compuesta por 36 trabajadores (fijos y fijos discontinuos), cantidad que se incrementa hasta los 120 en épocas de mayor actividad.

"Desde mucho tiempo, casi dos décadas, en el Grupo El Portal siempre hemos apostado por vincular el mundo de la empresa con el mundo de la discapacidad, con el fin de lograr la plena integración social, que tiene que pasar por la inserción laboral real y efectiva, ya que genera autonomía e independencia entre los trabajadores", explica José Antonio Ros, director general del Grupo El Portal.

La receta para lograrlo no es otra que "hacer todo lo posible por lograr que cada trabajador, con o sin discapacidad, encuentre el entorno donde mejor desarrolle sus habilidades y ponga en valor sus aptitudes", matiza Ros.

Y así ocurre en el caso de Luis, uno de los empleados más veteranos de este CEE, que se dedica a preparar los pedidos y repartirlos, entre otras muchas tareas. "Entré en el centro hace tres años y, desde entonces, no he dejado de venir contento a trabajar ni un solo día. El primer año de estar aquí, sufrí un infarto y, nada más recuperarme, volví a mi puesto de trabajo (no era fijo en esos momentos) porque contaban conmigo, y eso es algo que no ocurre en todos los lugares", explica bajo la atenta mirada de su compañero Jesús, quien recuerda que "sentir que formas parte de una familia es algo que no se consigue en todos los sitios", explica.

Más de 3.200 empleos

Emplazados es uno de los 71 Centros Especiales de Empleo que existen en Aragón y que dan trabajo a más de 3.200 personas con discapacidad, según datos facilitados por el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem).

Unos centros donde se apuesta por la integración laboral de las personas con discapacidad y su plena inclusión, y donde los trabajadores demuestran con creces su valía. "Una de las grandes cualidades de estos empleados es su sentido de la responsabilidad dentro del trabajo y su sensación de pertenencia dentro de la plantilla. Para la mayoría de ellos es muy difícil conseguir un trabajo en una empresa normalizada. Por eso, cuando encuentran un lugar donde pueden demostrar lo que valen y lo que saben hacer, la gratitud es total. Eso para nosotros supone un importante retorno emocional, saber que están bien y que nos hacen sentirnos bien", indica Ros.

Acceso al empleo

Acceder al mercado laboral para el colectivo de personas con discapacidad no es tarea fácil y así se recoge en numerosos informes. Uno de ellos es el estudio del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de Fundación Adecco, donde se asegura que "la tasa de actividad de las personas con discapacidad en el mercado laboral, a pesar de anotar tres años consecutivos de incrementos, alcanza una cifra inferior a la de hace una década (la actual es del 35,2% y la de 2012 se situaba en un 36,6%) y, en cualquier caso, se ha mantenido en un valor medio de 35,5% durante los últimos diez años, independientemente de la coyuntura", apuntan en el citado informe.

Para hacer frente a esta situación, diferentes entidades, como es el caso de Fundación Dfa, que cuenta con 519 trabajadores con discapacidad en su plantilla, disponen de su propia agencia de colocación. Fundación Dfa se encarga, entre otras tareas, de establecer contactos con diferentes empresas para facilitar la inclusión laboral de las personas que acuden a solicitar sus servicios.

De hecho, según datos facilitados por la agencia, en 2023, 407 personas con discapacidad firmaron contratos gracias a su intervención y han mantenido contactos con más de un centenar de empresas.

Otras entidades, como Atades, inciden en el tema de la visibilización y la sensibilización, y así lo demuestran con su última campaña, ‘Atades trabajando contigo’, con la que dan a conocer nueve casos de éxito de personas que se han formado e insertado gracias a los servicios prestados por los profesionales de Atades. "Queremos ayudar tanto a las personas en búsqueda de empleo como a las empresas ordinarias e instituciones interesadas en la inserción sociolaboral", matizan.