Abre el VII Salón Inmobiliario Home Zaragoza con la expectativa de superar los 1.700 visitantes del pasado año

Principalmente parejas en busca de su primera vivienda y otras en busca de una segunda más grande y con mayores prestaciones acudieron ayer al VII Salón Inmobiliario Home Zaragoza, que reúne la mayor parte de oferta de obra nueva de la ciudad y que ha abierto sus puertas esta tarde en la sede de Caja Rural de Aragón con la expectativa de superar a lo largo de todo el fin de semana las 1.700 visitas que tuvo en la edición anterior.

"Está viniendo mucha gente joven. Tienen la oportunidad de acceder, con la visita a este salón, al 70% de toda la vivienda nueva que oferta Zaragoza", manifestaba Óscar Pérez, director de negocio de Caja Rural de Aragón. HERALDO en colaboración con esta entidad financiera la que organiza este escaparate inmobiliario en el que participan Brial, Lujama, Aldea, C25, Coanfi, Ebrosa y Grupo Plaza 14. "Cuando se produjo la subida de tipos se frenó la compra de viviendas pero ahora que ya parece que ha tocado techo, la demanda de obra nueva está aumentando. Así lo dicen los datos de operaciones de estos primeros meses del año", añadía el financiero.

"Llevamos ya un tiempo buscando vivienda, pero queremos que sea por el centro, para no tener que depender del coche", señalaban Juanma y María, que confesaban que había llegado el momento de comprar mientras esperaban su turno para ser atendidos en el stand de Brial.

"Venimos a informarnos. Está muy bien encontrar este salón en el que de un vistazo ver todo lo que es oferta de obra nueva. Llevamos tiempo mirando en portales inmobiliarios, pero presencialmente te lo explican mucho mejor", comentaba otra pareja, Jonathan y Julia.

María Miguel, del departamento de Comunicación de Ebrosa, con promociones en Parque Venecia, la zona de Cesáreo Alierta y Miguel Servet, atendía sobre todo a gente joven. "Te preguntan mucho por la eficiencia energética de las viviendas. Las piden de 2 o 3 dormitores, pero se interesan mucho por las cuestiones de climatización y aerotermia, en la que ofrecemos una alta calificación", decía.

"Nos preguntan matrimonios con niños que viven en Arcosur pero quieren una vivienda más grande con terraza o zonas comunes de parques y jardines", señalaba Guillermina Floria, de C25 Residencial, con una promoción de 72 viviendas. "Arcosur se ha consolidado como un barrio que sigue creciendo. Tenemos personas que se interesan por una primera vivienda y que quieren independizarse, pero también matrimonios de 40 o 45 años que ya viven en el barrio y quieren comprarse otro piso más grande", añadía.

"Se interesan sobre todo por el precio y la forma de pago y lo que busca la mayoría es primera vivienda con tres dormitorios, zona ajardinada y garaje y trastero", destacaba Sandra García, comercial de Grupo Plaza 14, con 108 viviendas en Avenida de Soria y otra promoción en Cesareo Alierta de las que solo les quedaban tres por vender.

"El mercado sigue superactivo", destacaba Andrés Tobajas, de Lujama. "Hay más demanda que oferta", indicaba. "Ofrecemos vivienda de 3 dormitorios con 40 metros de terraza desde los 220.000 euros", indicaba, presentando en el salón inmobiliario dos promociones en Cuarte de Huerva, una de pisos y otra de chalets unifamiliares y un proyecto nuevo que empiezan a comercializar en Utebo 'Residencial Los Nogales'. "Lo que busca sobre todo la gente joven son viviendas eficientes con el menor gasto posible", señalaba.

"La gente viene al salón muy informada. Nos han seguido en las redes sociales y quieren conocer más detalles de algunas de nuestras promociones que compiten en ubicación y precio", comentaba Leticia Esteban, de Coanfi, con tres promociones en Rosales del Canal, Arcorur y Miralbueno. Disponían además de unas gafas de realidad virtual, proporcionadas por Saltoki, para que los clientes pudieran recrear los acabados en materiales y colores de los baños y otras estancias de la vivienda.

"Notamos que hay más demanda que oferta de viviendas de obra nueva en el centro", apuntaba Víctor Faure, del departamento comercial de Brial. "Tenemos en construcción Cityzcen residencial en frente de Caixa Forum con 3.600 metros cuadrados de zonas comunes que estará para finales de 2025 y hay ya bastantes vendidas; y en otra promoción que tenemos cerca de La Aljafería, que ya pueden visitar, nos quedan pocas", afirmaba.

Brial dispone además, añadía, de otra promoción de 16 viviendas exlusivas en el acceso a Montecanal. "Que tengan terraza es de lo que más nos piden los clientes y también una buena orientación, aunque es la ubicación lo que más se miran".

Ana Julvez, de Aldea Viviendas, aseguraba por su parte que son las viviendas de tres o cuatro dormitorios por las que más pregunta la gente que se acerca a Zaragoza Home. "Es sobre todo gente que ya vive en estos barrios y necesita una vivienda más grande", decía, con promociones en Arcosur, Parque Venecia, Rosales y Avenida Cataluña y confíada en que "durante el fin de semana venga tanta gente como hoy".

"Este salón está muy bien. Este sábado volveremos porque hoy no me va a dar tiempo a ver todas las promociones", afirmaba Flor que acudió al salón acompañada de su hija pequeña. "Llevamos tiempo viviendo de alquiler y hay que establecerse porque al final se paga mucho y no es tuyo", confesaba mientras buscaba una vivienda de al menos tres dormitorios.

"Mi situación personal ha cambiado y busco otra vivienda en la que residir. La busco en Miralbueno para no cambiar de colegio a la chica y no hacer demasiados cambios", confesaba Belén, otra de las zaragozanas que se acercó a conocer este salón inmobiliario que reúne un gran elenco de vivienda de obra nueva en Zaragoza.