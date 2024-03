El agua entra en el parque de Zuera y se prohíbe el paso a la zona deportiva

Las intensas precipitaciones registradas en Aragón este viernes ha llevado al Gobierno de Aragón a activar este sábado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (Procinar), en fase de alerta, ante la previsión de crecidas en algunos de los afluentes del Ebro.

En Zuera, según ha explicado su alcalde, José Manuel Salazar, ya se ha desbordado el río en parte del parque y voluntarios de Protección Civil y agentes de la policía municipal están controlando la zona para impedir el paso: “Ha entrado el agua en las piscinas de verano, y el caudal sigue creciendo”. También están controlando agentes de protección de la naturaleza. “Como el área que se inunda es deportiva, no afecta a ninguna vivienda”, ha dicho. Se estima que punta llegará sobre las 0.00, ha señalado, y “puede crecer medio metro o un metro el nivel hasta entonces”: “Hasta ese momento estamos pendientes de que la situación no vaya a más”.

“Se ha cerrado el paso y esperamos que no pase nada y sea una crecida similar a la de 2016”, ha adelantado el responsable municipal, que está en contacto permanente con el 112 Aragón.

Desde Protección Civil están vigilando la zona. En torno a las 14.00 se encontraban en el puente, cerca del Hotel Las Galias, junto al río Gállego. Hay tres voluntarios en la zona, además de ocho de retén, “avisados y preparados” para actuar si fuera necesario. Al mediodía estaban cerrando las zonas inundadas.

El río Gállego a su paso por Zuera. Protección Civil El río Gállego comienza a anegar algunas zonas a su paso por Zuera.

En la Ribera Baja del Ebro, por el momento, no se espera que el nivel del agua pueda provocar problemas. En Pina, su alcalde, Pablo Blanquet, reconoce que “actualmente no hay riesgo, porque el Gállego es afluente del Ebro que no lleva agua”. “Tenemos tres puntos conflictivos tras última riada”. Una de las motas la arregló la CHE provisionalmente y “con unos caudales ordinarios no debería generar problemas”. Respecto a los otros dos puntos se ha reclamado en reiteradas ocasiones a la CHE su arreglo.