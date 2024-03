María Belón: "La vida es un tsunami tras otro y se puede salir a flote"

Veinte años después de sobrevivir al devastador tsunami que afectó al sudeste asiático en esas Navidades tan fatídicas, ¿qué siente que aprendió de esa experiencia tan dura y la sanación que vino después?

¿Tenemos 20 días para que te conteste? Aprendí muchas cosas, pero sobre todo que nada es imposible y que tenemos una fuerza brutal dentro que desconocemos. Tomé conciencia de que lo que de verdad importa, importa mucho, y que no puedes despistarte en la vida porque de repente se te llena de ruido y de confusión y cuando te das cuenta has pasado 50 años inmersa en una equivocación.

Sus tres hijos tenían entonces entre cinco y diez años. ¿Siguen celebrando que ese 26 de diciembre volvieron a nacer?

Claro que sí. Cada 26 de diciembre, cuando se puede, porque no siempre se dan las condiciones para que nos reunamos todos, estamos celebrando juntos que estamos vivos. La vida se celebra continuamente y, si se te olvida, está el resto de la tribu para recordarte que aquí se trata de ser útil y pasártelo bien. En 2005 no pudimos viajar a Tailandia para asistir a la ceremonia que el Gobierno había organizado en la playa de Kaho Lak, pero decidimos acercarnos todos juntos otra vez al mar en un lugar en el que habíamos sido muy felices e hicimos nuestro propio ritual.

Usted es médico y psicoterapeuta, pero ahora está volcada en causas solidarias y da conferencias sobre su vivencia. ¿Qué le ha llevado a dar este paso?

Porque es un negocio multimillonario (se ríe), el mejor del mundo, recuperas la inversión en alegría, en felicidad, en solidez y en dignidad. Es una sensación maravillosa sentir que aprendes de la gente a la que tú crees que estás ayudando.

Hay quien la llama 'doctora del alma'.

Cuando era pequeña quería ser médico y cuando tenía 12 años mi mamá me regaló un libro que se titulaba ‘Médico de cuerpos y almas’, que era la vida de San Lucas. Confundí mi vocación y empecé siendo médico de cuerpos, pero ya me gustaría algún día tener la sabiduría para ser también de almas. Me falta mucho.

Ha venido a Zaragoza con la oenegé Cooperación Internacional para participar en un coloquio con las familias del barrio del Gancho. ¿Qué les ha dicho?

Me siento muy honrada de estar en un barrio en el que tengo clarísimo que muchos vecinos saben lo que es pasar por un tsunami. La vida es un tsunami tras otro y lo importante es permanecer en la lucha, porque se puede salir a flote y aprender un montón.

¿Cómo es su relación con Juan Antonio Bayona tras llevar su historia a la gran pantalla?

Mantuvimos una relación de trabajo muy cercana cinco años durante la preparación de la película. Yo siempre intentaba aportar y no molestarle más de la cuenta.

¿Cómo fue el visionado de ‘Lo imposible?

Brutal. Estuve todo el tiempo en el rodaje, había visto cortes, pero la historia completa me sorprendió de principio a fin. Me emocioné y me entró un lloro impresionante de pensar a cuánta gente se podía ayudar a través de ella.

En los créditos de ‘La sociedad de la nieve’ aparece. ¿Ha colaborado de alguna manera?

En el apartado de agradecimientos me menciona y me emocionó mucho. Con Jota tenemos una relación profunda y muy especial. Nos escuchamos mutuamente y me llamó en algunos momentos de dificultad para preguntarme mi opinión y hablar. Lo más bonito es haber tenido la oportunidad de convivir con algunos de los supervivientes. Así conocí a Eduardo Strauch, con el que trabajo dando conferencias y charlas juntos. Es un disfrute impresionante.

¿Hay paralelismos entre ambos filmes?

En el fondo los dos van de lo mismo. De alguna manera abren los ojos a los milagros de la vida, porque los milagros están pasando en todos los sitios, barrios y ciudades. Cuando terminas de ver ‘La sociedad de la nieve’ te quedas pegado a la butaca y eso significa que te ha calado dentro.

¿Lleva dos fechas de nacimiento en su carné de identidad?

Desgraciadamente en mi carné solo tengo una, pero es mentira, voy a cumplir 20 años. Sé que nací en 1965 pero a veces tengo que llamar a Kike, mi marido, para que me confirme el cálculo.

¿Dónde se ve en el futuro?

Siempre donde la vida me lleve. La vida me ha enseñado que lo mejor es dejarte llevar y no pelearte con ella. Tengo sueños, proyectos, ilusiones... pero soy muy obediente y si la vida dice que no se cumplen, ya está. Con llegar a ser algún día una persona un poquito más sabia me bastaría.