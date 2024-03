Aragón hará las pruebas diagnósticas de primaria y la ESO entre el 13 de mayo y el 7 de junio

La consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, ha anunciado que será entre 13 de mayo y el 7 de junio cuando tengan lugar las pruebas diagnósticas previstas para este curso en la actual ley educativa (Lomloe). Se hará en Lengua y Matemáticas y a todos los alumnos de 4º de primaria y 2º de la ESO. "La necesito par hacer una política educativa adecuada", ha subrayado en referencia a los "malos" resultados del informe PISA. Y, en este sentido, ha apostillado que su corrección no se hará en los centros educativos, sino que será un organismo externo el encargado de llevarla a cabo.

Todo ello lo ha detallado en medio de un nuevo rifirrafe con el diputado socialista Ignacio Urquizu. La titular educativa ha sostenido, mediante gráficos, que solo en el periodo de 2011 a 2015, cuando gobernaba Aragón Luisa Fernanda Rudi, "mejoran los resultados". "El PP es capaz de sacar a los alumnos con niveles educativos bajos y transformarlos", ha subrayado en el pleno de las Cortes, en el que comparecía a petición propia.

De hecho, la razón de esta intervención ha sido una de las principales críticas de la izquierda, que ha lamentado que no se estuviera hablando del decreto de escolarización, cuyos baremos y concreciones se anunciarán la próxima semana. "El debate sobre el informe PISA siempre es pertinente, pero sigue sin aceptarnos la comparecencia para el decreto de escolarización y por la escuela de Caneto", ha criticado Urquizu, para quien la comunidad aragonesa se encuentra "en el mejor de los escenarios".

"Aragón está por encima de la media en igualdad y en puntuación", ha subrayado. No obstante, ha reconocido que se pueden tener como referentes comunidades como Asturias, Cantabria y Castilla y León, con rentas pér capita inferiores a la aragonesa y con mejores resultados en PISA. "Su análisis es poco riguroso", le ha espetado Urquizu. La consejera, que hasta su entrada en el Gobierno era profesora de Economía de la Universidad de Zaragoza, no ha dudado en frenarle y pedirle que no le de clases de estadística: "De esas cosas se más que usted".

Propuestas de mejora

En lo único que casi han coincidido es en intentar emular lo hecho en Castilla y León (gobernada también por el PP), tal y como ya lo marcó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el anuncio de 500 millones para mejorar estos resultados. Un importe que estaba "sujeto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado" y que ahora se desconoce si podría llegar. "Que mala suerte", ha apuntado con ironía la consejera para posteriormente asegurar que trabajará para "salvar estos resultados".

Lo hará, tal y como ya había anunciado, impulsando programas como 'Viaje con las letras', 'Perspicaz' o 'Auna'. Además está ya trabajando con el grupo de didáctica Matemática de la Universidad de Zaragoza que es justo, según ha señalado, el que implementa los programas de Castilla y León. Asimismo, ha especificado que se están revisando los currículos de primaria, secundaria y bachillerato, en los que se prevé mejorar la "evaluación, promoción y la titulación".

Diferencias entre los partidos

Isabel Lasobras, diputada de CHA, ha señalado que PISA "no es una evaluación del sistema educativo en su globalidad" y ha recordado que el informe se llevó a cabo justo cuando se estaba saliendo de la pandemia. También el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha puesto el foco en esta cuestión, y ha defendido que es complicado que la implantación de la Lomloe, que se aprobó en diciembre de 2020, se perciba ya en este informe. "Le pedimos que organice un grupo técnico estable que estudie los datos y las políticas de los países con mejor evolución", ha solicitado.

Desde Podemos, Andoni Corrales le ha reclamado que se centre en la gestión, con políticas como la bajada de alumnos por clase y la apuesta por extraescolares y refuerzos que permitan que "todos los alumnos mejoren sus capacidades y no solo los que puedan permitírselo económicamente".

También Álvaro Sanz (IU) ha puesto el foco en que no se haya abordado la escolarización y ha señalado que la gestión de la época de Rudi fue "nefasta". Alberto Izquierdo (PAR) ha reconocido que los datos "no son buenos" y ha animado tanto a Pérez Forniés como al Gobierno de España a llegar a grandes acuerdos en materia educativa que no dependan de las legislaturas en las que gobiernan.

Por su parte, el diputado de Vox David Arranz, su socio de Gobierno, ha remarcado que los resultados de PISA son "preocupantemente bajos", aunque ha reconocido que podrían estar afectados por la pandemia. Y, a pesar de que ha asegurado que su objetivo es que la educación sea un "auténtico ascensor social", ha puesto el foco en la brecha entre "alumnos nacionales e inmigrantes". "Las políticas de integración no funcionan. No es posible integrar una inmigración masiva y descontrolada. Los resultados de Ceuta y Melilla son demoledores", ha apostillado siguiendo el discurso contra la inmigración que desde la formación voxista llevan repitiendo las últimas semanas.