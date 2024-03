La inclusión real: un reto para el que todavía hace falta una mayor implicación y concienciación

"Mi sueño y mi meta en la vida es ser funcionaria. Y para lograrlo, me voy a presentar a tres oposiciones, dos en Aragón y una nacional. Además, estoy haciendo lo posible y lo imposible por conseguir superar los exámenes de acceso para poder entrar en un grado administrativo, que es lo que yo quiero hacer y que me está suponiendo un gran esfuerzo porque los contenidos no están adaptados y, en ocasiones, me cuesta hasta entender lo que me quieren preguntar. Afortunadamente, cuento con el apoyo y el empuje de mi madre y de los profesionales de Plena inclusión Aragón (PIA), que me llevan de la mano y no dejan que me venga abajo".

A sus 26 años, Amanda tiene muy claro lo que quiere conseguir en la vida y lo importante que es no desistir, aun cuando tienes todo en contra, incluida una doble discriminación por ser mujer con discapacidad intelectual. Y lo sabe muy bien porque siendo una adolescente fue víctima de 'bulling' en su colegio y luego tuvo una mala experiencia laboral, en la que se sintió menospreciada por sus compañeros e infravalorada por sus responsables, a pesar de que se dejó la piel en el intento.

Pero Amanda es todo luz y cordura. Es el mejor ejemplo de que solo se puede avanzar en el mundo de la igualdad social y laboral, tan demandado en fechas como hoy, Día Internacional de la Mujer, si "se eliminan las barreras y la sociedad empieza a valorar por igual a todo el mundo", explica esta joven, que ha estado un tiempo ejerciendo de auxiliar de apoyo en tareas formativas realizadas por profesionales de PIA.

Las mujeres con discapacidad que quieren acceder al mercado laboral tienen que hacer frente, muchas veces, a una doble discriminación

Una igualdad que repercute en el día a día de cientos de mujeres con discapacidad que tienen que luchar, entre otras muchas cosas, contra la brecha salarial que sufren las mujeres con discapacidad respecto al resto de trabajadores.

"El mercado laboral es muy complejo, en general, pero en el caso de las mujeres con discapacidad hay una mayor situación de vulnerabilidad, sobre todo si son personas, como Amanda, jóvenes y sin experiencia laboral", indica Irene Escobedo, coordinadora del Departamento de Empleo de PIA, quien recuerda que otro de los problemas a los que se enfrenta este colectivo es a las limitaciones laborales.

"Parece que solo pueden trabajar en determinados sectores, como la limpieza, las lavanderías o como operarios de fábricas, cuando la realidad es que son personas, tanto hombres como mujeres, que pueden desarrollar infinidad de labores, siempre y cuando los trabajos estén adaptados a sus necesidades. Con un poco de voluntad por parte de los agentes implicados se podrían conseguir grandes cosas en materia de inclusión laboral", apunta Irene, a la vez que recuerda la importancia de iniciativas como el empleo personalizado.

Desarrollo personal y laboral

Un reto que tienen por delante entidades como Plena inclusión Aragón, a la que pertenece Amanda, y que pone a disposición de estas mujeres todas las herramientas para lograr que se desarrollen laboralmente. "Hay que avanzar y seguir trabajando mano a mano con las empresas para que las personas con discapacidad dejen de ser los grandes escondidos en los trabajos. Muchas veces se piensa que se van a bloquear y no van a poder desempeñar su labor y por eso los ocultan de una manera u otra. Es fundamental concienciar a las empresas y a los trabajadores que forman parte de sus plantillas de que son gente muy válida, capaces de hacer su trabajo con compromiso, seriedad y entrega", señala Andrea Lorente, responsable de Género en PIA.

Y este compromiso se percibe cuando escuchas a Amanda contar su día a día. "Me levanto muy pronto, porque no me gusta perder el tiempo. Estudio para sacarme el grado medio y tres días a la semana vengo a prepararme las oposiciones. Además, estoy federada en petanca y me encargo de muchas cosas de la casa, hasta el punto de que mi madre dice que soy la jefa", concluye.