El PAR moviliza ahora a su militancia para que pida un congreso extraordinario de renovación

La dirección del PAR pretende salir del "limbo" en el que lleva desde finales de 2022 como consecuencia de la anulación por irregularidades del XV Congreso, celebrado un año antes y que reeligió a Arturo Aliaga como presidente y aupó a Alberto Izquierdo a la secretaría general. Destacados aragonesistas han movilizado ahora a la militancia para que suscriban una "solicitud individual" dirigida a la ejecutiva para convocar un congreso extraordinario "a la mayor brevedad posible". Fuentes del partido señalan que medio millar de afiliados, algo menos de la mitad del censo, se han sumado a la iniciativa.

Al mismo tiempo, la cúpula del partido también ha movido la recogida de avales con el fin de que el líder aragonesista de facto, Alberto Izquierdo, asuma la presidencia y tome el testigo de Clemente Sánchez-Garnica, quien se hizo cargo de forma interina hace poco más de un año tras la moción de censura al entonces vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga.

La maniobra se puso en marcha hace una semana tras el último revés judicial, comunicado la semana previa: la paralización ‘in extremis’ del XV Congreso convocado para el pasado 24 de febrero, tal y como había solicitado el recurrente, Xavier de Pedro. De esta manera, decaía el tercer intento porque este destacado militante, ahora presidente del Consejo Consultivo de Aragón, no estaba de acuerdo con que la organización del cónclave recayera en una ejecutiva anulada tras haber demandado sin éxito que se invalidara a la dirección, en funciones, y se repusiera a la anterior.

"Supervivencia" del proyecto político

La solicitud repartida entre las bases justifica la petición del congreso extraordinario en la "incertidumbre política y jurídica", sumada a la "inactividad y paralización" del partido. "Se hace necesario e imprescindible, para la supervivencia del proyecto político, que sean los militantes del partido [...] quienes impulsen la convocatoria de un congreso extraordinario que pueda abordar y resolver los problemas existentes", añade el escrito.

A su juicio, este es el camino para "impulsar" la actividad política "con normalidad, en ejercicio del derecho a la participación política". Y se defiende que todos los militantes puedan participar de forma directa, sin la mediación de compromisarios, "dada la situación excepcional en la que se encuentra inmerso el Partido Aragonés".

Sobre este fundamentos, el escrito alude al artículo 33.2 de los estatutos del partido para solicitar que la ejecutiva convoque de urgencia un congreso extraordinario con un orden del día de cuatro puntos: debate y votación "sobre la manera de poner fin al pleito existente sobre el XV Congreso" (aún pendiente del recurso de casación ante el Supremo por parte del partido), el debate y votación de la ponencia política y de unos nuevos estatutos y la elección de una nueva ejecutiva y de la comisión disciplinaria.

La entrega de los escritos para pedir el cónclave se alargará unos días para intentar sumar el mayor número posible, dado que la pretensión de la dirección es legitimarse. Y como establecen los estatutos, no quedará otra que convocar la cita al estar respaldada por más del 20% de la militancia. Sin embargo, no son pocos los que están convencidos de que Xavier de Pedro acabará recurriendo al no haberse repetido el cónclave de 2021 que consiguió anular en el tribunales.

Ataque a Xavier de Pedro

El secretario general, Alberto Izquierdo, ha señalado que estará "donde le digan" y se ha reivindicado como "uno de los de abajo" a los que les ha llegado la hora de dirigir el PAR. "Estoy con la militancia, no con los señoritos que solo pisan moqueta. Entre ellos Xavier de Pedro, al que siempre han puesto a dedo y que roza la indecencia al presidir el Consejo Consultivo sin haberse apartado de la vida política", ha dicho.