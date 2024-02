¿Cuál fue el terremoto más grande registrado en Aragón?

No son habituales y no causan demasiados daños, pero los terremotos en Aragón se suceden más frecuentemente de lo que pensamos. Este mismo lunes ha tenido lugar un movimiento de tierra que se ha dejado sentir en Benasque. No es el único que ha ocurrido en nuestra comunidad en los últimos 100 años. Pero, ¿cuál ha sido el más fuerte que hemos vivido?

El terremoto de mayor magnitud que ha sufrido Aragón desde que tenemos registros ocurrió en 1923, en la localidad pirenaica de Martes y llegó hasta los 8 grados en la escala de Mercalli. Así lo recordaba uno de sus vecinos en una entrevista para HERALDO que realizó el periodista Ramón J. Campo en 2009. “Menos mal que era verano porque muchos estaban en el campo cuando tembló todo en Martes. Fueron varios días de terremoto. Me acuerdo de los primeros temblores y el mal tiempo que hacía. Era un crío de dos años, pero no me puedo olvidar. Pasamos todo el verano viviendo en las tiendas de campaña de los militares de Jaca porque se cayeron muchas casas y otras sufrieron averías. Un teniente se me llevaba a jugar”, recuerda Víctor Castillo Añaños, un vecino de la localidad.

Construcciones antisísmicas en Aragón

Era martes 10 de julio de 1923 y ocurrió en Martes, un pueblo de la Jacetania, que aparece muy bien registrado en el catálogo sísmico del Instituto Geográfico Nacional. A pesar de la magnitud tan grande, no hubo víctima mortales. “Casi todas las viviendas ahí eran de dos pisos y cubiertas de vigas de madera y teja. La construcción tradicional es más antisísmica que los bloques de hormigón", explicaba Pep Gisbert, geólogo y profesor colaborador también de la institución académica aragonesa a la periodista de HERALDO, María Usán. "Y hasta finales de 1923 hubo 87 réplicas. Es el más fuerte que ha habido en la Comunidad en los últimos cien años", añade.

“Temblores de tierra, ciclón, tempestades”, tituló HERALDO a toda página en la portada. Cómo sería el terremoto de Martes, que el suelo “se estremeció” en Zaragoza, a 155 kilómetros de distancia. “Tembló todo el suelo de Zaragoza y gran parte de su provincia. Minutos después de las cinco y media se registró la sacudida terrestre, que se dejó sentir con notable intensidad y duración. Durante dieciocho o veinte segundos trepidó la tierra con violencia”, informa el diario.

Portada de Heraldo de Aragón donde se relata el terremoto ocurrido en Martes en 1923. Archivo Heraldo de Aragón

Y es que, después de Andalucía oriental (más concretamente, Málaga y Almería), Murcia y Alicante, el Pirineo es la zona donde más actividad sísmica se registra. En tercer lugar estaría lo que es la cordillera ibérica de Zaragoza y Teruel.