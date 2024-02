El IAM dará soporte psicológico de emergencia a víctimas de violencia machista

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ultima la puesta en marcha de un servicio de guardia para dar soporte psicológico de emergencia a las víctimas de violencia machista y a sus familiares. Así lo ha anunciado este martes la directora del IAM, María Antoñanzas, quien ha detallado que la atención será inmediata y permanente, las 24 horas. además de incluir el desplazamiento de los profesionales a cualquier punto de Aragón si la situación lo requiere. "La guardia psicológica es imprescindible en situaciones de crisis", ha resaltado.

María Antoñanzas ha manifestado que la financiación se cubrirá con fondos propios, para lo que se dispone en este ejercicio de 9,2 millones, uno más que hace un año. Las víctimas podrán recurrir a través de la línea telefónica gratuita sin rastro en la factura, 900 504 405, que igualmente ampliará su cobertura con el acceso a través de otros medios telemáticos. De hecho, se implantará el sistema Svisual para mujeres con discapacidad auditiva.

Este ha sido el principal anuncio que la directora del IAM ha hecho en su comparecencia para dar cuenta de sus líneas de gestión en las Cortes de Aragón, donde ha destacado que las llamadas por violencia se han incrementado un 19% en el último año y se ha disparado un 33% la atención a menores hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia. "Siguen siendo datos muy preocupantes", ha señalado.

Antoñanzas ha recordado que los centros de atención a víctimas de Huesca y Teruel abrirán antes del verano y el de Zaragoza, cuyas obras de adecuación están pendientes, se alargará al último cuatrimestre. Y ha adelantado la puesta en macha de la "marca de excelencia en igualdad" con el fin de reconocer las acciones de promoción en esta línea que hacen las empresas.

Los anuncios de la directora del IAM, el primer fichaje que anunció el presidente Jorge Azcón, no convencieron a sus socios de Vox. Fiel a su discurso, el diputado David Arranz ha asegurado que no compartía "ni el discurso ni la necesidad de mantener el Instituto". De hecho, ha reprochado que se le hayan incrementado los fondos porque, ha sostenido, "los recursos son limitados y hay que priorizar”, mientras la popular Ana Marín ha destacado las medidas del Instituto “para defender a la mujer, no solo en el ámbito de la violencia de género”.

Conscientes de las diferencias en el seno de la coalición, tanto la diputada socialista Lorena Canales como el nacionalista José Luis Soro han incidido en esta cuestión. La primera le preguntó cuánto va a pesar la influencia de Vox en su gestión, mientras el segundo le ha dicho “si le van a dejar desarrollar políticas feministas". Mientras, Pilar Buj (Teruel Existe) ha defendido la importancia de dotar de recursos materiales y personales al IAM y Alberto Izquierdo (PAR) ha pedido intensificar la colaboración con las comarcas.