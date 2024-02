Absentismo universitario: Por estas razones los lectores de HERALDO no van a clase

El absentismo en las aulas de la universidad, con importantes diferencias entre titulaciones, asignaturas, tipos de alumnos y profesores, se ha incrementado en los últimos años, según señalan diversos estudios publicados recientemente. Esto se ha visto propiciado, defienden los expertos, por el tiempo que los alumnos estuvieron en casa durante la pandemia, en el que se acostumbraron a estudiar a distancia y a tirar más de los apuntes que muchos docentes cuelgan en las plataformas de los propios campus o incluso de otros externos.

También lo reconocen docentes y alumnos de la Universidad de Zaragoza. Y, además, los lectores de HERALDO, a través de una encuesta, lo corroboran. Según los datos extraídos, prácticamente un tercio de los participantes afirman no acudir con regularidad a clase.

En una respuesta múltiple, la mayoría (casi un 70%) lo justifican en que el profesor "no aporta mucho", aunque también es frecuente que aseguren que la razón se fundamenta en que el profesor cuelga antes o después los apuntes en las plataformas docentes utilizadas (37,5%). También los hay que defienden que no necesitan acudir a clase para aprobar (37,5%) y los que prefieren vivir la vida universitaria en otros lugares que no son las aulas (37,5%).

La asistencia a clase, recuerdan desde el campus público aragonés, no es obligatoria y tampoco se plantea que lo sea en un futuro. No obstante, se trata de incentivar a través de la evaluación continua (algunos profesores no permiten al alumno presentarse a parciales y eliminar materia para el final si no se supera un determinado número de faltas) y las prácticas, puesto que en la mayoría de ellas es necesario un número de asistencias para aprobar.