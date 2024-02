La ruta de Charlton Heston por Aragón hace 35 años y los lugares que le cautivaron

Llegó, vio y venció. El protagonista de la mítica ‘Ben-Hur’, el polémico Charlton Heston, visitó Aragón por primera y única vez un febrero de 1989, hace ya 35 años. Entonces, el actor de Hollywood ya no era un chaval pero sus casi dos metros de estatura, sus aires de estrella mundial y sus ojos azules hacían cierto el dicho de que ‘quien tuvo, retuvo’, porque a sus 65 años fue recibido por un gran número de fans en el aeropuerto de Zaragoza y las personas que pudieron hablar con él durante su estancia dieron buena cuenta de su carisma.

Una de ellas fue la periodista de HERALDO, Carmen Puyó, que realizó una crónica de su viaje. “Llegó a Zaragoza con doce horas de retraso respecto al horario previsto. Su aterrizaje aquí, el miércoles por la noche, se había frustrado por un cambio en el vuelo que le traía de Marraquech a Madrid, lo que le obligó a pernoctar en el hotel Barajas y a tomar ayer el avión de la mañana que venía para nuestra ciudad”, escribió.

“Alto, muy alto, semi ocultando los ojos tras unas gafas de cristal ahumado, con su abrigo de corte clásico, Heston, de sesenta y tantos años ya, mantiene la apostura de sus tiempos de galán”, describió la redactora de HERALDO. “Llegó, saludó, sonrió, firmó algún autógrafo y desplegó ese magnetismo especial que le hace mantenerse admirado, todavía hoy, por miles de mujeres. Su visita sobresaltó las zonas de la ciudad por las que pasó hasta llegar al hotel donde se aloja. Y es que Heston despierta pasiones”, afirmó Puyó.

Artículo publicado en HERALDO el 10 de febrero de 1989.

Su visita a tierras mañas fue por motivos de trabajo. Debía grabar dos capítulos del programa ‘Historia de la ópera’, producida por la NVC International Arts y dirigida por Keith Cheetham, de la cadena británica BBC, del que Heston era el presentador. “Del aeropuerto se fue al hotel, se sometió a una larga sesión de maquillaje y, a las once de la mañana, se dirigió hacia el Castillo de Loarre donde se filmaron las primeras tomas de la serie televisiva que le ha traído hasta aquí”, explicó Puyo en su crónica.

El hotel elegido para su estancia en la capital aragonesa fue el Corona de Aragón, donde tenía habitación en la planta cuarta, compartida junto a su esposa, Lydia Clarke, de la que no se separó en todo su viaje y con la que visitó algunos restaurantes y bares de tapas de Zaragoza, aunque no se conservan fotografías de esas veladas.

En Loarre, además de trabajar, visitó el castillo, se asomó por las almenas y se mostró amable y cercano con quienes le saludaban. Incluso habló en español -con nivel de principiante- durante una improvisada rueda de prensa en el restaurante en el que comió tras la grabación y en la que quizá, el paisaje y el castillo le hicieron recordar otra grabación, más de 30 años antes, que tuvo lugar en nuestro país. “Ya en 1961 rodé aquí ‘El Cid’. Recuerdo sobre todo los castillos, tantos que conocí; me acuerdo de Valladolid, de Castellón de la Plana, de Valencia… Aquí no, no había estado, no conocía el castillo de Loarre”, escribió Puyó, que se hizo eco de su "divertida" pronunciación.

Al día siguiente, Charlton Heston y el equipo se desplazaron a un lugar que le cautivó: el Patio de la Infanta. “Quiso saber aspectos de su historia, y en más de una ocasión la cámara le captó repasando el guion, memorizando, acariciando las piedras”, recordaba también el periodista de HERALDO, Antón Castro.

El sábado se trasladó a Remolinos y al monasterio de Veruela, y el domingo rodó en el palacio de la Aljafería. A modo de despedida dijo: “Es la primera vez que hago de presentador y también que estoy en Aragón, una de las pocas regiones que me quedaban por conocer de España”, afirma Castro. En total fueron 4 días los que el actor pasó en nuestro territorio antes de proseguir su viaje hacia Viena, Venecia y Egipto.