Prevenidos contra la estafa del 'hijo en apuros': así actúan y consejos para no caer

"Mamá, he perdido el móvil, necesito que me hables a este WhatApp cuanto antes". Si reciben este mensaje desde un número desconocido, probablemente su hijo no esté en problemas, sino que hay alguien tratando de causárselos a usted. Se trata de la estafa del "hijo en apuros", acerca de la cual advierte nuevamente la Policía.

"Por suerte, no tenemos datos nuevos ni constancia de más denuncias en Zaragoza. A la mayoría les llegan de forma aleatoria, pero no llegan a picar. Por eso no notamos incremento de denuncias, aunque siga pasando el que lo intenten", explican los agentes, al informar del 'modus operandi' de estos delincuentes.

En la última semana, varios aragoneses han recibido en sus teléfonos móviles este mensaje que les conduce a una estafa ya conocida por muchos: el timo del 'hijo en apuros'. Así, el pasado mes de agosto, una víctima zaragozana pagó 8.500 euros a los estafadores después de que los delincuentes se hicieran pasar por su hija y esta accediera a transferirles el dinero. Desde entonces, se han sucedido diferentes detenciones por este motivo en distintas provincias. En Zaragoza, la Policía Nacional detuvo ese mismo mes a cuatro personas. Posteriormente, en el mes de octubre, la Guardia Civil desarticuló una organización criminal que estafó a 44 personas en la provincia de Granada, y cuyas detenciones e investigaciones se llevaron también a cabo en Huesca y Zaragoza, entre otras provincias.

Más recientemente, la semana pasada, un joven de 20 años vecino del Actur fue detenido por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón como presunto autor de un delito de estafa. La víctima, de Gran Canaria, denunció haber recibido un mensaje de Whatsapp en el que alguien se había hecho pasar por su hija pidiéndole que le enviara dinero de forma urgente.

Modus operandi

Los estafadores mandan un mensaje, generalmente por Whatsapp o SMS, en el que se hacen pasar por un hijo que le dice a su madre o a su padre que está en apuros y que necesita dinero.

"Utilizan cualquier tipo de excusa como que tienen algún problema grave, que necesitan ayuda económica y que han cambiado de número de teléfono, afirmando que solo pueden recibir mensajes y no llamadas", informa la Policía.

Si la víctima cae en este primer engaño es cuando los estafadores piden que le realice una transferencia bancaria a una cuenta concreta, argumentando la imposibilidad de hacerlas ellos mismos por un problema en el sistema o en su terminal telefónico.

Consejos para no ser estafados

Los agentes informan de cómo actuar en estos casos para evitar ser estafados. En primer lugar, instan a no contestar a mensajes de números desconocidos que se identifiquen como tu hijo o hija. "Llama a tu hijo o hija por su número habitual y comprueba que está bien", afirman.

En segundo lugar, insisten en que no hay que hacer ninguna transferencia de dinero sin verificar la identidad de la persona que te lo pide. "Pídele que te llame por teléfono o que te envíe una foto o vídeo que demuestre que realmente es tu hija o hijo", añade la Policía.

Asimismo, piden deesconfiar de las situaciones de urgencia o de presión que planteen los delincuentes. "Los estafadores quieren que actúes rápido y sin pensar", advierten.

"Si finalmente compruebas que tu familiar no está realmente en esa situación, ignora sus mensajes y bloquea al contacto que te lo ha enviado. Por último, pon en conocimiento de la Policía Nacional estos hechos cuanto antes", concluyen.