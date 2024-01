Estado de las carreteras en Aragón, en directo

La llegada de la borrasca Juan a este viernes 19 de enero a Aragón ha activado el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por riesgo importante de nevadas en la comarca de Calatayud y el Sistema Ibérico que podrían dejar hasta 20 centímetros en 24 horas. En Zaragoza capital y alrededores también podrían verse algunos copos de nieve porque la bajada de temperaturas con respecto a este jueves será importante. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) pide a los conductores que estén pendientes del estado de las carreteras antes de ponerse en marcha, ya que las complicaciones en la circulación irán aumentando conforme avance la jornada.

Según la previsión meteorológica, las mayores acumulaciones de nieve pueden darse a partir de 600 metros en la Ibérica de Zaragoza. También en algunas comarcas de Teruel como Albarracín y Jiloca, Gúdar y el Maestrago se podrían registrar hasta 5 centímetros de nieve. Además, la nieve hará su aparición en las comarcas del Pirineo, donde la cota de nieve se sitúa en 1.100 metros.

Mapa actualizado del estado de las carreteras en Aragón

Carreteras donde se pueden producir las principales afecciones en Aragón

Respecto a las vías de alta capacidad con posibles afecciones, la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de que pueden producirse problemas circulatorios por la nieve en la autovía A-2, entre las 12:00 y las 18:00 de Zaragoza a Madrid. Y a eso sería factible que se sumasen las mismas circunstancias en algunos puntos de la autovía A-23, en sus tramos a mayor altitud, a su paso por el Campo de Romanos y en Paniza donde se prevén nevadas por la tarde.

En las zonas en las que existe aviso naranja, como la comarca de Calatayud, Tráfico recomienda evitar todos aquellos viajes por carretera que no sean imprescindibles y esperar a que no existan alertas meteorológicas. La DGT podrá establecer una serie de medidas como restricciones a la circulación de vehículos pesados o de aquellos que no cuenten con neumáticos de invierno o cadenas, limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos, cortes totales preventivos y desvíos.

Advierte de que si comienza a nevar es importante dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves y que se debe prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

El Gobierno de Aragón recuerda que, según el Plan de Vialidad Invernal, está previsto seguir de cerca la evolución de las precipitaciones y movilizar los medios necesarios. En Zaragoza hay 10 quitanieves, 13 depósitos de sal y 37 operarios en los parques de Calatayud, Ejea y Tarazona. En Teruel, el plan de vialidad invernal de la DPT incluye 23 equipos y un operativo con 50 integrantes.