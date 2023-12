El Gobierno catalán rechaza conectar el minitrasvase del Ebro con la red de agua de Barcelona

El Gobierno catalán ha rechazado la propuesta de cuatro colegios profesionales de ingenieros y economistas de conectar el minitrasvase del Ebro en Tarragona con la red de suministro del área metropolitana de Barcelona para paliar la sequía.

Así lo publica este martes 'La Vanguardia', que cita a la secretaria de Acción Climática de la Generalitat, Anna Barnadas, quien rechaza la propuesta alegando varias razones, entre ellas que no se puede cuestionar que la cuenca del Ebro sea excedentaria, o que se podría dar un consumo superior a la teórica concesión, y también alude al riesgo de que se desate una "guerra del agua" en la zona del Ebro.

Según las mismas fuentes, el Gobierno catalán baraja también el transporte de agua desalinizada procedente de la Comunidad Valenciana en caso de que la sequía se agrave.

Los colegios profesionales propusieron en un comunicado hecho público la semana pasada alargar el minitrasvase del Ebro hacia la región de Barcelona aprovechando que no se está empleando la integridad de la concesión de agua otorgada al Camp de Tarragona y quedan recursos disponibles.

Respecto a la posibilidad de transportar agua en barcos a Barcelona desde Tarragona, propuesta a la que se ha referido varias veces el consejero David Mascort, Barnadas puntualiza: "Nos hemos planteado llevar agua en barcos, pero no hemos determinado de dónde procedería. Lo ideal es que procediera de un lugar que no causara ningún daño ni social, ni ambiental, ni económico, y no es fácil".

Desde la CHE se asegura que no hay ninguna petición oficial sobre la mesa y en todo caso, "se trata de una cuestión de política hidráulica nacional", en palabras de la presidenta Dolores Pascual a HERALDO. "Creo también que la Generalitat tiene un plan para mejorar la garantía de abastecimiento a Barcelona y, por tanto, su prioridad es seguir con sistemas de desalación, de reutilización, de gestión conjunta de acuíferos de agua subterránea, de agua superficial... Creo que hacen una gestión muy solvente para garantizar el abastecimiento de sus ciudadanos".

Mientras tanto, la propuesta de hacer llegar el agua del minitrasvase más allá de las comarcas de Tarragona genera la oposición frontal de las Terres de l’Ebre.