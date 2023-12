Nueva vida para un molino gallego de 200 años deshabitado: el reto de una pareja de Aragón

A veces ocurre que uno ve por primera vez un paisaje, un lugar o un edificio y se ve viviendo ahí. Eso fue lo que les pasó a Lola Calderón y Xavi Pujol, una pareja de educadores ambientales de Aragón, cuando visitaron en diciembre de 2021 el antiguo molino de O Carrizo, en el concello gallego de Neda (La Coruña). "Vimos un molino de 200 años deshabitado; su actividad cesó a finales de los 80. Nos gustó y nos hizo pensar que era un proyecto asequible", explican.

El proyecto al que se refieren es rehabilitarlo, recuperar ese patrimonio, y abrirlo este verano como espacio de divulgación ambiental para que los visitantes puedan disfrutar de ese legado. "Nuestra visión es más holística. No vamos a ofrecer solo una actividad específica de molinos. El recorrido va a consistir en una interactuación con el paisaje, el río, los animales, las plantas, los cultivos y la ganadería. Son recorridos por la naturaleza e ir atendiendo a los recursos que nos salen por el camino. Ya hemos sembrado un campo de centeno, vamos a tener un huerto familiar y también ganadería. Empezaremos teniendo ovejas, gallinas, cerdos y una vaca para tracción animal. Uno de nuestros objetivos es que sea un espacio de reflexión", detalla Xavier.

Molino de O Carrizo, en el concello gallego de Neda, que han comprado Xavier Pujol y Lola Calderón. X. P.

El molino que compraron (en total 5 hectáreas agropecuarias) fue antes una fábrica de papel, donde se hacían naipes a papel de estraza, cartón, etc. Tal y como recuerdan, sobre 1870 transformó toda su infraestructura para convertirse en un molino de harina. "Aún quedan restos, como por ejemplo cuatro moliendas (piedras para moler). La primera aparición de la fábrica es en el diccionario de Madoz de 1849, aunque anteriormente ya debía existir. En 1940 lo adquirió Alejandro Mera O Carrizo, quien hizo una reforma", informan. Ellos dieron con él por un anuncio en el portal Idealista después de buscar sin éxito fincas en el País Vasco, Cantabria o Asturias. O bien los precios eran inasumibles o lo que encontraban estaba muy deteriorado y necesitaba de una fuerte inversión. "Buscábamos un ecosistema oceánico costero. El clima es más templado para la producción de pasto durante todo el año y la horticultura", señala Xavier.

Atrás han dejado la localidad oscense de Santa Cruz de la Serós, donde en una finca a las afueras tenían la granja escuela El Riorcal (donde desarrollaban una labor de ganadería extensiva, rescate de especies y pedagogía de apuesta por lo natural). La vendieron (proyecto incluido) en la primavera de 2022 después de 20 años de actividad. "Vimos que habíamos superado las expectativas, no podíamos evolucionar porque la coyuntura política ambiental (no precisamente la del Ayuntamiento) no era propicia y, por tanto, no podíamos conseguir nuestros objetivos. También se unió las ganas de cambiar de ecosistema y enfrentarnos a nuevos procesos. Decidimos irnos no con pena y siendo resilientes. Nos hemos marchado tranquilos porque al pueblo ha venido gente nueva y joven con unas ideas que van a cambiar todo eso", apunta Xavier, que nació en Barcelona y ha vivido en tierras aragonesas la mitad de sus 52 años.

Por su parte, Lola Calderón -natural de Jaca- reconoce que le ha costado alejarse de su familia (una hija vive en el Pirineo y la otra, en Zaragoza). "Más que nada por la distancia. Este sitio está lejos, pero es precioso. Estamos ilusionados con un proyecto parecido al que teníamos en Aragón. Rehabilitar un molino que estaba abandonado es un reto. No será como antes -que lo tenían para moler- sino para mostrar a la gente cómo se vivía entonces. Hay mucho trabajo por hacer", indica.

El molino de O Carrizo está dentro de una finca de 5 hectáreas agropecuarias . X. P.

La pareja lleva asentada en Neda (en la comarca de Ferrol) desde hace cuatro meses. El río Belelle es "su joya" y cuenta con una ruta turística de los molinos (construidos junto al curso fluvial) que explican la tradición panadera de esta villa gallega. "La mayoría están en ruinas o algunos se han convertido en casas particulares. Ese patrimonio no queda a la vista. Nuestro proyecto ha sido muy bien acogido al hacer la rehabilitación, que ya está bien, y ponerlo en valor mediante actividades para el público en general", advierte Xavier.

El río Belelle pasa por el molino. X. P.

En este tiempo, están rehabilitando los exteriores de la finca ante tanta maleza y les queda por arreglar la fachada del inmueble. "La estructura está muy bien conservada. La teja es un poco vieja, pero no la cambiaremos. Mantendremos al máximo la esencia mientras aguanten los materiales", cuenta Xavier. Para él, los mayores reclamos para embarcarse en este nuevo proyecto han sido el clima oceánico de la zona, el enclave, la infraestructura "antiquísima" y el río. "Aragón nos gustaba una barbaridad; en cuanto a ecosistema y biodiversidad se lleva la palma. Pero sí que es verdad que los climas oceánicos nos llamaban la atención. En esta zona las temperaturas mínimas son de las más altas de la Península, incluso superando a veces a las de Andalucía. La agricultura prospera, medra, y el suelo es muy rico en materia orgánica. También tiene inconvenientes: hay menos sol, sobre todo en diciembre y enero, y más lluvia", ahonda.

Mientras, Lola afirma que la idea es quedarse a vivir en Galicia de forma definitiva. "Nunca se puede decir para siempre, pero aquí vamos a estar", concluye.