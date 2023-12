Sofía Ibáñez: "La industria farmacéutica está al alza y confío en poder tener trabajo"

Una formación más corta y, sobre todo, práctica fueron algunos de los atractivos que hicieron que Sofía Ibáñez y Andrea Celaya decidieran matricularse en el grado superior de Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines, que se inauguró este curso en el centro Corona de Aragón, de Zaragoza, alcanzando la plena ocupación. A ello se unió, destacan ambas, el cada vez mayor impulso de la industria farmacéutica en la capital aragonesa y sus alrededores.

"Me llamó la atención el trabajo en el laboratorio, con una industria que está creciendo. Espero poder incorporarme a alguna empresa", detalla Ibáñez, quien llega a este ciclo tras probar suerte en la universidad, donde se matriculó en Ingeniería agroalimentaria y del mundo rural. "Cuando apruebas la Evau siempre te orientan hacia la universidad. Lo hice, pero no me fui bien. Aquí estoy mejor", puntualiza esta joven nada más acabar el primer trimestre.

Por el contrario, su compañera Andrea Celaya apostó por este grado superior tras haberse sacado uno medio de Farmacia y trabajar en una botica. "Quería tener algún estudio más y, al ver este ciclo nuevo, decidí matricularme. Aquí aprendes mucho y en poco tiempo", explica. Aunque su idea es volver a una farmacia, tampoco le importaría desarrollar su labor en un laboratorio. "Esto es un plus y, aunque no trabaje de ello, siempre lo voy a utilizar para estar en la farmacia", detalla.

El Corona de Aragón también estrenó este año el curso de especialización de Aeronaves pilotadas de forma remota drones. De las 20 plazas con las que contaba se han llenado 13, aunque solo una decena son alumnos asiduos, según destaca el coordinador del ciclo y profesor, Alfredo Ceamanos, quien reconoce que los requisitos establecidos por el Boletín Oficial del Estado (BOE) han hecho que algunos, por tener grados superiores de otras familias, "se hayan quedado fuera". Así ha ocurrido con profesionales del área de agricultura o edificación. Este curso, que cuenta con un perfil muy "heterogéneo" de alumnado, se centra en la construcción y mantenimiento: "Se trata de un accesorio para alguien que ya es piloto o quiere serlo".

Carlos Herrer es uno de los alumnos que ya trabaja con drones. "Es una oportunidad, especialmente porque este sector está en auge y los drones se utilizan para un gran abanico de posibilidades", puntualiza. Para él supone tener más conocimientos sobre su mantenimiento y construcción y no limitarse a solo un tipo de dron.

Ponerlos en marcha, explica el director del centro, Francisco Valdivia, no ha estado exento de dificultades. "Ambos tienen una dotación económica para empezar, el problema es que los medios tecnológicos no aparecen de la noche a la mañana", reconoce, por lo que trabaja continuamente para mejorarlo.