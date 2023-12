Ser nonagenaria tiene premio a ritmo de mariachis en una peluquería zaragozana

Si es cierta aquella afirmación de que "cantando se alegran los corazones" -como reza la letra de ‘Cielito lindo’-, los de una decena de mujeres nonagenarias aragonesas protagonistas de esta historia rebosan, sin duda alguna, de alegría.

Estas genuinas clientas de la peluquería Moni'k, ubicada en el 17 de la calle de Juan Pablo Bonet de Zaragoza, han sido sorprendidas este jueves 7 de diciembre con una original serenata que les regalaba el trío de mariachis Acapulco. ‘Clavelitos’, ‘Me gustan mucho’ o ‘Si nos dejan’ fueron otros de los clásicos que sonaron a las 12.00 del mediodía en la peluquería para goce estas señoras, las clientas más longevas del negocio a las que el equipo de profesionales les rendió homenaje, para agradece su fidelidad y celebrar con ellas las fiestas navideñas.

Porque en Moni´k la mayoría de ellas se sienten "como en casa". Así lo explica Inocencia Heredia que, a sus 92 años lleva más de una década acudiendo cada jueves a su cita con las peluqueras. "Me tratan muy bien, me arreglan estupendamente el pelo y estoy encantada", cuenta. Pero, sobre todo más con esta sorpresa musical. "No me lo esperaba. No iba a bajar, pero ahora me alegro", afirma.

El establecimiento Moni´k, en la capital aragonesa, decidía agradecer la fidelidad de sus clientas más longevas aprovechando la llegada de unas fechas tan señaladas.

A su lado se encuentra María Victoria Alcolea (94) natural de Albalatillo, en Huesca, que ha estado "muy malita hace nada". "Tenía que venir. Llevo bajando más de 15 años, desde que estaban antes en la calle Moncasi", dice. Junto al resto de invitadas degustan bombones, galletas, tortilla de patata, todo tipo de embutidos, queso y para beber vino, mosto, zumo o agua.

Entre las presentes se encuentra la reina de la casa, María Victoria Ruiz, que a sus 99 años es la clienta más longeva de la peluquería zaragozana. Nació un 8 de mayo de 1924 en Erla, en la comarca de las Cinco Villas, y lleva más de dos décadas yendo a peinarse al negocio regentado por Zuly Nardelly y su madre, Mónica Jaramillo. A pesar de su edad, la aragonesa es más coqueta que la media: lleva las uñas perfectamente arregladas y pintadas de un brillante rojo cereza, así como el pelo, que luce perfecto.

Zuly Nardelly: "Estamos aquí gracias a ellas, que no fallan. Son maravillosas. Buscamos que pasen un tiempo agradable y diferente, y sobre todo darles mucho amor, porque lo necesitan y lo agradecen"

Los mariachis Acapulco deleitaron a las clientas de la peluquería Moni'k con rancheras C. Ivars

"Quien viene a mi casa me encuentra arreglada siempre", afirma, entre risas. Y es que María Victoria tampoco falta jamás a su cita semanal con la peluquería, en su caso los jueves. "El día que no tengo ganas de bajar digo: 'Venga, voy a bajar que tengo que ver a Zuly, que si no la veo no vivo", dice entre risas. Incluso reconoce que Zuly consigue hacerle bailar alguna que otra bachata. Y es que, como muchas de sus coetáneas, "muchos días bajo por verlas a ellas".

"La idea de homenajearlas fue de mi madre", reconoce Zuly, quien minutos antes de dar comienzo con la serenata se mostraba notablemente emocionada. Tanto que ni siquiera podía contener las lágrimas. "En un momento como este es inevitable recordar a mi abuela, que está muy malita en Colombia. Quisiera tenerla aquí, pero está muy lejos", reconoce.

Sin embargo, la peluquera trata a cada clienta como si fueran de casa. Y esa es una de las claves de que ninguna de ellas falte a su cita semanal. "Estamos aquí gracias a ellas, que no fallan. Son maravillosas. Y cuando les contamos lo de la sorpresa lo agradecieron tanto… no tengo palabras", admite Zuly.

La peluquera Zuly Nardelly con María Victoria Ruiz Brun, de 99 años C. Ivars

Ellos también quieren

"Son clientas fijas, de todas las semanas", prosigue. "Siempre les estoy haciendo bromas para que se rían. Buscamos que pasen un tiempo agradable y diferente, y sobre todo darles mucho amor, porque lo necesitan y lo agradecen" afirma. Un homenaje que nace con el objetivo de demostrarles que sí importan.

Eso sí, no son sólo ellas las homenajeadas y agradecidas. Entre los presentes se encuentran algunos de los clientes de la peluquería, como Antonio Tello, de Ólvega, Soria, quien asegura que la sorpresa le ha parecido "un detalle fabuloso y muy bonito". A sus 81 años baja también cada pocos días a arreglarse tanto el pelo como los pies. "No es solo cosa de mujeres, ha de ser de hombres también, por qué no", revindica.