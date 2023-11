Vox se alía con el PP y descafeína la comisión de investigación del bus en Zaragoza, en la que participarán Chueca, Ranera y Dueso

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; Luis García Mercadal, que fue coordinador de Servicios Públicos y lo es ahora de Presidencia; María Altolaguirre, jefa de la asesoría jurídica municipal, y la socialista Lola Ranera. Estos son los responsables del Ayuntamiento que deberán comparecer el viernes 1 de diciembre, a las 8.00, en la comisión de investigación que analizará la prórroga de la contrata del autobús urbano, un encuentro al que no acudirá la actual concejala del ramo Tatiana Gaudes.

Hay, además, tres invitados que podrán asistir, si lo estiman oportuno: la socialista Carmen Dueso, que fue titular de Servicios Públicos; Guillermo Ríos, gerente de Avanza y un responsable de la empresa TRN Tayet, que hizo la asistencia técnica del nuevo contrato del bus.

Este fue el resultado de la primera de las dos reuniones que durará la comisión de la investigación, que salió adelante gracias a Vox. Los de Julio Calvo se han aliado con el PP para limitar la cifra de participantes, un paso atrás que ha suscitado amargas quejas del PSOE y ZEC, que piensan que el cambio responde a un acercamiento de los dos partidos de derecha que podría acabar en su integración en el equipo de gobierno municipal.

El presidente de la comisión de investigación, Ángel Lorén, ha comentado que el PSOE se ha "sorprendido" cuando se ha pedido la comparecencia de Lola Ranera. "Formaba parte del gobierno cuando se formalizó el contrato", ha recordado. Ha explicado, además, que el representante de Vox ha aclarado que "no quería que fuera un circo" la comisión pues solo pretendía "aclarar las dudas de legalidad en su prórroga, sino en su constitución". El portavoz del partido de Santiago Abascal, Julio Calvo, lo ha manifestado en similares términos. A pesar de las críticas de la oposición, Lorén ha asegurado que "Vox no ha votado con el PP". Su concurso, no obstante, ha permitido limitar los comparecientes, en un momento en el que están en elaboración los presupuestos municipales, que precisan para salir adelante el voto de Vox.

El socialista Chema Giral ha recordado por qué pidió que se constituyera la comisión de investigación: "El gobierno de Chueca incumplió su promesa de sacar para 2023 un nuevo contrato de autobuses urbanos y realizó una prórroga a escondidas, sin dar transparencia a los sociedad y a los grupos municipales". Ha denunciado, además, que de los quince comparecientes solicitados, entre los que figuraba el actual presidente del Gobierno de Aragón y exalcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha aceptado que comparezcan cuatro personas. "Está claro que alguna razón oculta tienen para esconder la información que precisamos para estudiar con calma qué ha ocurrido con esta prórroga que va a facilitar a Avanza cerca de 400 millones más durante los próximos cuatro años", ha censurado.

¿A qué se debe el cambio de postura de Vox? "No sabemos si en los próximos días podemos asistir que Vox entre en el Gobierno del Ayuntamiento o algo así", ha deslizado Giral, que ha criticado que Lorén y Calvo han ido "como un rodillo". Para Elena Tomás, de ZEC, "será imposible sacar conclusiones de la comisión porque Vox va a ser una muleta a favor del PP, que va a impedir que se pueda investigar". De los 20 comparecientes que han solicitado, solo se han aprobado cuatro. "Nos hemos encontrado un rodillo. Es un paso atrás que viene premeditado por los presupuestos y por si Vox acaba en el gobierno del PP. Está ayudando al PP a tapar todo lo que está ocurriendo", ha censurado.