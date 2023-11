El Colegio de Enfermería de Zaragoza desconvoca la asamblea que decide el cambio de sede

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza desconvocó este jueves la Asamblea General Extraordinaria prevista para el martes 28 de noviembre, donde se iba a votar la propuesta de cambio de sede colegial mediante la adquisición de un nuevo inmueble.

La anterior asamblea, celebrada el pasado mes de septiembre, donde se votó ‘no’ a esta alternativa, fue impugnada por un defecto de forma al admitir el uso del voto delegado. Este recurso se elevó al Consejo General de Enfermería, quién ratificó la impugnación, y, por tanto, anuló la citada Asamblea y sus resultados, según ha informado el COEZ en su página web. Tras la convocatoria de la asamblea fijada inicialmente para el martes (y donde se iba a debatir de nuevo la adquisición de un local) se notificó al Colegio la interposición de un nuevo escrito exigiendo al Consejo General de Enfermería que anule la propuesta de celebración de la nueva Asamblea. Para esta última asamblea hubo quejas entre las colegiadas por tener que acudir a votar de forma presencial en un horario incompatible con las jornadas de trabajo de muchas profesionales, por lo que pedían que se permitiera el voto delegado o se ampliara el horario.

La presidenta del COEZ, Teresa Tolosana, indicó que, aunque el escrito presentado por el colegiado no impide la celebración de la asamblea, la Junta de Gobierno ha decidido que, “en aras de que exista una mayor transparencia y por razones de garantías jurídicas, es necesario tener una contestación oficial del Consejo antes de celebrar cualquier asamblea”.

Ante estos hechos, entre los profesionales se creó un grupo de whatsapp para trasladar su malestar ante estos hechos. Una de las integrantes criticó que no se pueda delegar el voto (el motivo por el que se anuló la primera asamblea y que llevó a convocar una nueva) o que no dieran opción de otro horario. “Muchas no podemos acudir por motivos laborales. De todos es sabido que los turnos de las enfermeras son de 24/7. Ahora dicen que estos votos delegados no son válidos, cuando fue el propio COEZ quien nos dio la plantilla a rellenar", explica. Al mismo tiempo, traslada su sorpresa por otra cuestión: "Hemos sabido que el contrato de arras ya está firmado por parte de Junta del Colegio. ¿Cómo es posible que haya firmado un contrato con nuestro dinero sin pedir opinión a las dueñas legítimas de ese dinero (las enfermeras de Zaragoza)?. No sabemos ni el dinero que se ha pagado”.