“Aunque a la sociedad se lo parezca, lo nuestro no son manías. El TOC es mucho más”

"Hay días en los que ir al colegio me costaba horas porque no podía avanzar sino veía una bici durante el camino o me paraba si me encontraba con la persiana de una tienda cerrada. Tenía que salir de casa con mucha anticipación y, aún así, muchas veces no llegaba o lo hacía tarde. En los exámenes siempre tenía que escribir con boli azul, porque creía que me daba suerte. Ahora sé que no eran manías, ni fobias, era un síntoma del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que me diagnosticaron cuando tenía 18 años, después de muchos informes médicos erróneos, que retrasaron mi tratamiento".

En la actualidad, Cristina, la responsable de este testimonio, tiene 26 años y, gracias a su tesón, esfuerzo y constancia, está estudiando primero de Óptica y Optometría en la Universidad de Zaragoza y hace todo lo posible por escribir sus apuntes en otros colores, aunque ese pequeño gesto le suponga un grandísimo esfuerzo.

Una de las cosas en las que coinciden la práctica totalidad de personas con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es que no es necesario luchar contra él, sino aceptar que existen pensamientos intrusos y que hay que aprender a gestionarlos. «A mí me ha costado mucho quedarme sola con un bebé porque siempre pienso que le voy a hacer daño. Poco a poco, mi psicóloga me ha hecho ver que nunca podría hacer eso, porque mi amor por él prevalece por encima de todos los pensamientos negativos, por muy insistentes que sean. Nunca jamás podríamos hacer daño a alguien que queramos», recuerda Cristina.

En el caso de las personas con TOC, a pesar de lo que cuesta superar algunos miedos, el esfuerzo tiene recompensa. «Con la ayuda profesional adecuada y el apoyo de entidades como la nuestra, es más fácil conseguir la meta de recuperar la vida, las ilusiones, el día a día», apunta Mª Pilar Monreal, co-fundadora de la Asociación TOC Zaragoza, que cuenta con alrededor de 200 socios, y quien recuerda que es muy importante crear grupos de apoyo entre los afectados y también con los familiares, algo con lo que ellos cuentan.

Vivirlo en soledad

En España, entre el 2 y el 3% de la población padece TOC. En la mayor parte de los casos, las personas lo sufren en soledad e incomprensión, y a veces ni tan siquiera están diagnosticadas. "Esto se debe, en parte, a la falta de información y también a la escasa preparación que hay sobre este trastorno. De hecho, en Aragón apenas hay especialistas (solo cuatro) focalizados en este problema. Además, sigue existiendo un gran estigma en la sociedad respecto a este tipo de trastorno mental", indica.

Por todas estas razones Cristina insiste en la necesidad de dar a conocer todo lo relacionado con el TOC para "ayudar a personas que estén pasando lo mismo que he pasado yo, con el fin de que encuentren cuanto antes solución a su problema. Yo no quiero que ellos sufran lo que yo he sufrido", apunta, a la vez que pide encarecidamente que no se frivolice con este tema, y que la gente aprenda a diferenciar lo que es una manía o una fobia de un TOC.

"Hay personas que todos los días tienen que tocar el marco con la foto de su abuelo antes de irse de casa, pero eso no es un TOC porque no les provoca sufrimiento. Es una manía que les produce una sensación placentera, les proporciona tranquilidad", concluye.