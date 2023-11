Talleres, salidas y charlas para conocer más sobre las setas de Los Monegros

La Asociación Micológica de Los Monegros ha logrado ya clasificar más de 300 especies diferentes a través de sus jornadas anuales, que volverán a celebrarse el próximo fin de semana en la localidad de San Juan Flumen. Del viernes al domingo, habrá exposiciones, degustaciones, talleres de identificación, charlas y además, como novedad, un mercadillo de productos monegrinos abierto al conjunto de la población.

La presentación de la novena edición de estas jornadas ha tenido lugar este martes en Sariñena, con la participación del presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Loscertales, el alcalde de Sariñena, Juan Escalzo, y el presidente de la Asociación Micológica de Los Monegros, Jesús Fantova.

A pesar de que este año no es propicio para las setas debido a la meteorología, se espera seguir incrementando el número de especies clasificadas en esta edición. “Hasta el momento, hemos conseguido clasificar más de 300 especies en Los Monegros y entre ellas, quizás haya incluso algunas endémicas, algo que estamos pendiente de confirmar mediante un estudio que se realizará en 2024”, ha indicado Fantova.

El presidente comarcal ha destacado que “es importante apoyar estas jornadas que ponen en valor un patrimonio todavía muy desconocido, como es la riqueza micológica de nuestro territorio” y ha añadido que “es necesario dar a conocer y divulgar este patrimonio para que su riqueza cultural, científica y gastronómica no caiga en el olvido”. Por ello, ha querido agradecer y dar la enhorabuena a la Asociación Micológica de Monegros. También ha mostrado su apoyo a esta iniciativa el alcalde de Sariñena, Juan Escalzo.

La programación arrancará el próximo viernes, a las 19.00, con la apertura de la exposición ‘Flores y plantas de Monegros’ de la fotógrafa Pilar Laín. A las 19.30, habrá además una charla sobre ‘Micogastronomía. Conocer y aprovechar las setas’ a cargo del micólogo Francisco Serrano, y a las 21.00, la presentación y cata de productos de repostería de la empresa Espiga Monegrina de Sariñena.

Al día siguiente, sábado, los inscritos se concentrarán en la plaza de San Juan del Flumen y desde allí, organizados en grupos, realizarán diferentes rutas dirigidas a la recolección de setas. De vuelta al pueblo, y tras la comida, habrá un taller de identificación y exposición de las setas recogidas a cargo de Antonio Palazón. Durante el taller, se realizarán observaciones con el microscopio.

El domingo tendrá lugar el mercadillo de productos monegrinos, que arrancará a las 10.30 y que estará abierto al conjunto de la población. El espacio contará con la participación de Espiga Monegrina, Cooperativa de hortalizas La Sazón, El vino del desierto, Aceite Arcos de San Andrés, Miel Jalea de Luz de Monegrillo, Cerveza Sixena y Quesos d’Estrabilla. La última jornada también incluirá el taller ‘Cómo producir setas en tu propia casa’ a cargo Raúl Gracia y otro infantil titulado ‘Elabora tu propia seta con plastilina’. La programación se cerrará con una degustación de migas con setas.

Las Jornadas están organizadas por la Asociación Micológica de Los Monegros, con la colaboración del Ayuntamiento de Sariñena y la Comarca de Los Monegros. Las inscripciones son necesarias para el almuerzo del sábado y están abiertas hasta el 23 de noviembre a través del correo electrónico amicomonegros@gmail.com o en el teléfono 619 240 672. El precio es de 12 euros para adultos socios y 15 para no socios. Los menores socios hasta 12 años no pagan y los no socios de 8 a 12 años deben ingresar 10 euros. También es necesario reservar plaza para el taller gratuito del domingo de Raúl Gracia sobre ‘Cómo producir setas en tu propia casa’, al estar limitado a 30 personas.