Argentinos en Aragón, tras la victoria del ultraderechista Milei: "Al final, la gente ha explotado; necesitaba un cambio"

"Viniste en el peor momento". Eso es lo que le dijeron sus amigas a Natalia Comi -afincada en Zaragoza desde hace 25 años- cuando este septiembre regresó a Buenos Aires, tras una ausencia de ocho años, para que su marido conociera su país natal. "La gente estaba más irritada por el tema político y la inestabilidad económica era horrorosa. Cambiábamos dinero y no duraba nada. Teníamos un fajo de billetes tipo monopoli", cuenta.

También recuerda a personas comentar que si saliera elegido el ultraderechista Javier Milei la nación se iría al "garete". Cosa que ha pasado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, celebrada este pasado domingo. Con más del 55% de los votos, el candidato 'outsider' de La Libertad Avanza se impuso sobre el peronista Sergio Massa. Argentina ha elegido el cambio más radical posible desatando el recelo de la comunidad internacional sobre el rumbo futuro de uno de los países referenciales de Latinoamérica. En una de sus primeras entrevistas tras su victoria electoral, confirmó su intención inmediata de poner en manos privadas "todo lo que pueda dejarse en manos privadas" y muchos son sus lemas rupturistas escuchados durante la campaña: "No vine a guiar ovejas sino a despertar leones", "Entre la mafia y el Estado prefiero la mafia", "Y si les gusta la caridad, manga de pelotudos, pongan la guita del bolsillo de ustedes", "Una empresa que contamina el río, ¿dónde está el daño?" o "El Papa es el representante del Maligno en la tierra", entre otros.

A Natalia, dueña de la tienda de ropa de mujer Valentina (en la calle de Miguel de Cervantes) y de madre zaragozana, su triunfo no le ha sorprendido tratándose de un perfil populista "muy típico" en su país. "En general, el pueblo necesita apoyarse en una esperanza aunque sea falsa o en promesas que no van a llegar a cumplirse. Es triste, pero es así. Nos prometieron tantas cosas siempre y en diversas presidencias... No tenemos ese resurgimiento como para poder ser lo que somos: una nación rica, que no está explotada", se lamenta. Para ella, ninguna de las dos opciones políticas era positiva, pero asegura que había que romper con la etapa anterior del 'kirchnerismo'. "Todo cambio para Argentina es positivo. A poco que haga va a estar mejor el país", sostiene.

Además, consideraría un "golazo" que el presidente electo cambiase de moneda. "El peso no tiene valor. Tengo muchos amigos que trabajan 'online' para empresas de fuera de Argentina que cobran en dólares", observa.

En España, más de 110.000 argentinos -repartidos en seis circunscripciones- tenían derecho al voto. Solo lo hicieron 11.300, pero de ellos la mayoría se decantó por el candidato ultraliberal (cerca de siete de cada diez votos). Según datos del INE, casi 1.400 argentinos residen en Aragón a fecha 1 de enero de 2022.

Cristian Román -que vino por tres meses a Zaragoza y ya lleva 20 años- fue uno de los que no votó. "Había que ir a Barcelona; logísticamente era complicado", apunta. También él es de Buenos Aires y allí aún reside uno de sus hermanos. "Cuando estaba ahí y veía en la televisión cómo se vivía en otros países como Venezuela, Bolivia... pensaba cómo la gente podía aceptar eso. Hoy lo pienso de Argentina y me da mucha pena. Hace falta un cambio de mentalidad en la sociedad", sostiene, al tiempo que señala que para administrar una casa uno no puede gastar más de lo que ingresa (en referencia a la crisis económica que atraviesa su país natal). "Y eso es lo que no se está haciendo ni en Argentina ni en España. Desde que estoy acá vengo diciendo que España está atrasado en lo malo con respecto a mi país unos 8-9 años. Es más importante que la gente tenga salud, trabajo y pueda comer a otras cosas en las que se gasta dinero o se deja de ingresar por otros motivos", advierte.

Respecto al resultado de las urnas, Cristian (que se confiesa apolítico) lo ve "esperanzador" más allá de las ideas de cada uno. "El que haya ganado Milei muestra un cambio en la mentalidad de la gente. Si estás con un gobierno que lleva prácticamente 40 años (en el poder) y lo viene haciendo mal, es momento de cambio. Espero por el bien de todos que le vaya bien. Es la persona que tiene en sus manos que el país pueda ir a mejor, así que hay que apoyarlo aunque no le hayas votado", subraya. Y respecto a los recelos que despierta el nuevo presidente, critica que la izquierda utilice el miedo sobre los contrarios. "Pasa lo mismo que en España; es lo que se vende. Ya no existen ni militares en Argentina ni Franco; son etapas que han pasado a la historia. Un gobierno de izquierdas tiene cosas buenas y uno de derechas también las puede tener", indica.

Muy distinto es el análisis de Leandro Piragini, que fue a votar en segunda vuelta por Massa para evitar que ganara Milei. "Esperaba que no lo hiciera y la sorpresa es el margen de su victoria. No voy a decir jamás que un pueblo se equivoca al votar, pero de aquí a un año que no aparezca todo el mundo diciendo que no lo votó", avisa este bonaerense, que reside en Zaragoza desde hace 21 años.

Para él, el líder ultra es el resultado de las políticas "más nefastas" que ha vivido Argentina en democracia. "Es hijo de las políticas de Menem y del corralito. Va en contra de la casta, pero formó parte de ellas y vive de las políticas de castas. Nunca trabajó, siempre estuvo a sueldo de otros políticos que le dieron cobijo y es un producto mediático. Teniendo estos antecedentes, los pronósticos no pueden ser nada halagüeños", destaca. A su juicio, este se ha saltado todos los compromisos democráticos y los consensos que había alrededor de determinados temas. "Están en juego derechos laborales, sociales, recursos naturales, la soberanía del país, el patrimonio de empresas nacionales que dan beneficios... Ha anunciado que iba a hacer lo posible para dolarizar la economía, lo cual me parece un absoluto desquicio mental. Está en riesgo la política de derechos humanos seguida en los últimos años...", enumera Leandro, que espera una "resistencia pacífica" a todas esas iniciativas planteadas. "Y con las que quiere echar por la borda todo lo conseguido en los últimos 40 de democracia. Eso es lo más grave".

Por su parte, el que fuera alero del CAI Zaragoza y toda una leyenda del baloncesto aragonés y argentino Matías Lescano no cree que Milei pueda cumplir todas las medidas de las que habló en campaña porque para eso necesitaría el respaldo del Congreso. "No creo que tenga la mayoría para ciertas cosas. Igual que pasa en España. Vox puede proponer muchas cosas pero en el momento de votarlas tiene que tener mayoría y no es tan fácil. Creo que va a apuntar más a temas de economía e intentar llevar cierta estabilidad con la inflación y el gasto público", afirma.

Lescano, entrenador de la sección de baloncesto de Stadium Casablanca, es de Córdoba y en esa ciudad residen sus hermanos. Aunque no ha regresado a Argentina desde 2018, conoce bien las dificultades por las que atraviesa. "Hablo con muchos amigos y es complicado vivir en un país que te da tanta incertidumbre. La moneda pierde valor día a día, los sueldos tienen valor un mes y al siguiente, muy poco. Unido al índice de pobreza que hay. Al final, la gente ha explotado; necesitaba un cambio. A un lado, tenían el partido que ha gobernado 16 de los últimos 20 años y, en el otro, a un desconocido. Llega un momento en que necesitan otra cosa y ver si logra cambiar algo", explica. Él tampoco votó en estos comicios, pero reivindica una Argentina en la que haya "cierta normalidad" y los ciudadanos puedan vivir tranquilos. "Que la gente pueda salir a la calle tranquilamente y no tenga miedo de que le vayan a robar por un móvil. Por suerte, la sanidad y la educación son públicas, aunque hay que seguir mejorando las infraestructuras en hospitales y escuelas", concluye.