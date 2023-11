Pérez Forniés duplica el presupuesto para la educación especial y lo eleva a los 12,4 millones de euros

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ha reiterado este viernes su compromiso con la “inclusión” y para ello el prepuesto de 2024 dobla la cuantía destinada a la contratación de auxiliares de educación especial, fisioterapeutas, ATS y auxiliares de enfermería, que pasará de 5,9 a 12,4 millones. “En inclusión no se gasta, se invierte”, ha destacado al tiempo que ha asegurado que con este importe se podrá dispensar a los alumnos “la atención que se merece”.

También ha puesto el foco, dentro de un presupuesto que se eleva en 155 millones en comparación con el año anterior, en la enseñanza rural. Pérez Forniés ha destacado el aumento en el gasto de transporte, de 18 a 21 millones; y de las ayudas individuales de comedor y transporte, que crecen un 70%. “El transporte iguala a los niños y niñas del mundo rural con los de las ciudades”, ha especificado, al tiempo que ha señalado que los gastos de funcionamiento de los centros pasarán de 21 a 28 millones, para que “los institutos no pasen apuros como en los últimos meses a pagar el agua, la luz y la calefacción”.

En capital humano se alcanzan los 910,7 millones, casi 95 más que en 2023, “acabando así con la infradotación de recursos que caracterizaba a los presupuestos del anterior Gobierno”. Buena parte de esta cuantía va destinada a costear la reducción del horario lectivo de los docentes, que ha comenzado a aplicarse este curso y culminará el próximo, además de la integración de los profesores técnicos de FP en el cuerpo de secundaria. Y no ha detallado, pese a la insistencia de la oposición, si se subirá el sueldo de los profesores para que "dejen de ser los peor pagados de España".

En este sentido, el socialista Ignacio Urquizu ha señalado que estos "compromisos" suponen "mucho gasto" para la partida presupuestaria existente. Y ha recriminado, como también ha hecho el voxista Fermín Civiac, socio de Gobierno de los populares, el cambio en el presupuesto para no marcar el 1 de septiembre como fecha para contratar a los interinos. Ambos han anunciado que lo enmendarán y Pérez Forniés ha asegurado que los docentes cobrarán el verano y que la contratación será "homogénea".

Respecto a las infraestructuras, se mantienen buena parte de las previstas en el sur de Zaragoza (Parque Venecia, Ana María Navales, Arcosur o Soledad Puértolas), se redactará el proyecto para el segundo instituto de Monzón y se destinarán 1,8 millones en eficiencia energética. Pérez Forniés también ha anunciado la intención de modificar el modelo de gestión de los comedores escolares, que se empezará a aplicar en enero, y significará que se haga de manera directa y más eficiente, centralizándose en los servicios provinciales. No ha hablado de las cocinas in situ, para las que Podemos y CHA han asegurado que no existe partida.

Este cambio en la gestión duplicará la cuantía destinada al comedor, mientras que se reduce la de las becas, ya que ahora solo reflejará a los becados en centros públicos que no tienen comedor y a los centros concertados. Se mantiene el programa Corresponsables, con 6,5 millones, y también el Banco de libros, que cuenta con 1,65 millones.

Asimismo, ha destacado el impulso a la Formación Profesional (FP), que contará con 19 millones más, y la educación de 0 a 3 años. En total, la enseñanza no universitaria se queda con el 84% del presupuesto de la consejería.

Universidad y Ciencia

Respecto a la Universidad de Zaragoza, Pérez Forniés ha asegurado que se mantiene el contrato-programa, con una transferencia para el próximo año de 217 millones, 7 más que el ejercicio anterior. Además, continuarán funcionando las becas complementarias Eramus, las de movilidad y las salario, mientras que las de másteres, que ya no las convocó el cuatripartito para este curso al dejar de ser financiados por el Fondo Social Europeo.

Se dedicarán, ha adelantado, 7 millones a cuatro nuevas líneas de investigación. Por primera vez habrá una convocatoria para contratos postdoctorales junior, dotada de 1,5 millones de euros en dos años.”No podemos permitir que la gente abandone Aragón. Se cierra un ciclo de desarrollo que nunca había existido”, ha señalado. Otro medio millón ir a a la contratación de personal de gestión de proyectos y transferencia. Una tercera línea será para apoyar económicamente, tras cinco años de parón, actividades de divulgación y difusión científica. Finalmente, la parida para proyectos de I+D (2024-2026) crece un 25%, y pasa de 4 a 5 millones de euros.