Azcón defiende el papel de los ayuntamientos como garantes de la "igualdad"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha clausurado este sábado la IX Asamblea General de la Federación Aragonesa de Municipios, Compartas y Provincias (Famcp), donde se ha elegido a Carmelo Pérez, alcalde de Belchite (PP), como nuevo presidente. También se ha designado a las personas que ocuparán las tres vicepresidencias así como a los representantes de las entidades locales que formarán parte del Consejo y de la Comisión Ejecutiva. Azcón, a su salida del acto, que se ha celebrado en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, ha defendido el papel de los ayuntamientos como garantes de la "igualdad".

Ha resaltado que los ayuntamientos "están en primera línea de la política" y ha reconocido el trabajo y entrega de los "alcaldes y alcaldesas" aragoneses. Uno de los principales retos que tienen por delante, ha dicho, es "velar por la igualdad". "Hoy la Famcp también va a preocuparse de que en España la igualdad siga siendo un valor central contra aquellos que quieren que haya ciudades de primera y de segunda o que quieren que las comunidades autónomas tengan diferencias sustanciales como se está planteando", en alusión a los pactos y negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.

Carmelo Pérez, alcalde de Belchite, nuevo presidente de la Famcp. Guillermo Mestre

Para el nuevo presidente de la Famcp, uno de los principales retos que tienen por delante es conseguir la reforma de la financiación local: "Desde la Famcp estamos para defender a todos los municipios de Aragón y si hay una diferencia en la financiación de las comunidades eso afectará a los ayuntamientos".

Azcón ha recordado que el Gobierno de Aragón incrementará en 1,4 millones y destinará más de 30 millones a financiar las necesidades básicas de todos los ayuntamientos, especialmente de los de Huesca y Zaragoza, para que desarrollen políticas de lucha contra la despoblación. Según ha dicho, estos, a diferencia de la provincia de Teruel, no disponen del FITE. También ha apuntado que en los Presupuestos de 2024 se pondrá en marcha un fondo de 4 millones para ayudar a pueblos a pequeños municipios con problemas de despoblación en las provincias de Huesca y Zaragoza.

"Lo que está ocurriendo en España es extraordinariamente grave"

Respecto a los acuerdos que se fraguan de cara a la investidura, ha apuntado, "el independentismo catalán no tiene límites". "Lo que está ocurriendo en España es extraordinariamente grave, no solo se está atacando a la Democracia, al Estado de Derecho y a la separación de poderes, se está atacando a la Constitución", y ha añadido: "Aunque siempre había habido amenazas ahora cuentan con el beneplácito del presidente del Gobierno de España".

Respecto a si la condonación de la deuda pactada por PSOE y ERC beneficiará también a otras comunidades, Azcón ha añadido: "Si lo que nos afecta a todos no se discute entre todos y va a beneficiar a unos más que a otros eso es inaceptable, no puede ser que se perjudique a Aragón para beneficiar a otras comunidades. No puede ser que paguemos los aragoneses lo que los independentistas catalanes no han sabido gestionar en su comunidad".

Y ha reiterado: "En Aragón lo que vamos a aceptar es algo que sea justo. Pero si se beneficia a unos con el único objetivo de que Pedro Sánchez siga durmiendo en la Moncloa porque necesita sus votos es evidente que el Gobierno de Aragón, y estoy convencido que todos los aragoneses, lo van a rechazar con todos los instrumentos que estén a nuestro alcance en el Estado de Derecho".

Microsoft: "Es una magnífica noticia para Aragón"

El presidente de Aragón ha hablado también sobre los detalles que va desvelando la compañía Microsoft sobre su plan para implantarse en la Comunidad, donde va a invertir 2.200 millones de euros y prevé crear hasta 300 puestos de trabajo directos.

Para Azcón, "lo que va a ocurrir con Microsoft es una magnífica noticia para nuestra comunidad. Son inversiones milmillonarias y la creación de cientos de puestos de trabajo además relacionados con el sector de la tecnología, que tiene un futuro extraordinario".

"Lo que me importa de verdad -ha dicho- es que con las inversiones que Amazon está realizando y con las que Microsoft va a realizar en Aragón no solo nos posicionamos como un polo de atracción de inversiones relacionados con la tecnología, sino que estoy convencido de que podemos hacer que otras empresas se fijen en estas mismas razones y puedan venir más inversiones".