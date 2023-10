Rastrillo Ozanam: de una bici infantil por 5 euros a un óleo de Isabel Guerra por 8.000

Hasta los cabezudos de la comparsa La Antigua Química se han acercado esta jornada dominical al Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Ozanam que abre sus puertas en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza hasta el próximo 5 de octubre. Y pueden ser los únicos que no han picado o se han dado un capricho en alguno de los 25 puestos de esta cita solidaria otoñal, al menos mientras cumplían su papel de invitados especiales. En los dos primeros días ya se han recaudado 145.433 euros, 72.779 el viernes de su apertura y 72.654 el sábado.

Decenas de personas se han acercado a este bazar, un buen plan para un domingo y por una buena causa, reformar 61 viviendas de alquiler social en las que actualmente residen 200 familias. Un rápido vistazo entre los diversos puestos, tan variados como el público que pulula o bucea en ellos, permite localizar precios dignos de auténtico chollo, pero hay que dedicarle tiempo y sacar el escáner para detectar auténticas joyas en forma de muebles antiguos, vestidos de segunda mano que vuelven a ser tendencia o básicos de calidad.

Silvia Montañés y Samuel Cea, dos estudiantes de Diseño, caminaban por los pasillos con sendas bolsas rojas del mercadillo. "Venimos y bicheamos todos los días que podemos en las tiendas de ropa de segunda mano. Sobre todo compramos camisas y jerséis que vemos que son de calidad. Nos hacemos un buen repuesto de prendas para todo el año", explica Silvia. Además, Samuel ya llevaba puesta una pulsera nueva y ella mostraba una cámara de fotos "analógica, porque somos analógicos para todo". Su mostrador de referencia el de Oportunidades con prendas variadas a dos euros. "Hay que intentar venir un rato cada día, porque cada día sacan prendas diferentes y en cualquier momento te puede estar esperando un tesoro", aconsejan.

Los juguetes son otro de los productos más buscados ante la proximidad de las fiestas navideñas. Joaquín Antón espera que sus nietos estén encantados con la bicicleta que acababa de comprar en el puesto de Deportes por solo 5 euros. "Está muy bien conservada, porque el sillín y el manillar apenas se ven gastados, está casi como nueva", decía. No tendrán que esperar a Papá Noel o los Reyes Magos, porque es un "capricho" para que lo disfruten cuanto antes por las calles pueblo.

Mantas de la guerra de Cuba y faldón de cristianar

El puesto del Desván es uno de las favoritos de 'influencers', profesionales del teatro y amigos de lo 'vintage'. Mapi García lleva más de 30 años vinculada a él y sabe bien las "piezas curiosas" que puede haber expuestas. Este año destaca unas mantas de la guerra de Cuba, a rayas azules y blancas, que donó una familia y que trajo a Zaragoza un bisabuelo cuando regresó de la isla. También llaman la atención un faldón de cristianar (bautizar) antiguo de seda y puntilla de chantilly, una camisa de hilo con encajes y un bolso de piel de cocodrilo.

En estos primeros días ya ha vendido "una maqueta de barco de pescadores de más de un metro, con todo lujo de detalles, que se ha llevado un coleccionista que tiene en casa un pequeño museo sobre la pesca", explica. El regateo está al orden del día en este rincón, pero deja claro que "hasta el final no llegan las auténticas rebajas".

Los artículos del hogar también son muy buscados. En el estand de Hogar Viejo la docena de platos de Duralex a 2 euros convive este domingo con una vajilla de Santa Clara de 71 piezas sin usar, procede del vaciado de un piso, valorada en 200 euros. "Cada día tenemos una joya a un buen precio. Ya hemos vendido otra vajilla de La Cartuja de Sevilla y una cubertería de plata con mueble incluido. Hay personas que vienen habitualmente a ver si coincide con los que están buscando o si les entra por el ojo", apunta Isabel Benito, que tiene una experiencia de 23 años en este puesto del que se encargan miembros de la Cofradía de la Columna.

La inflación y la subida de los precios no se notan en el lugar dedicado a la alimentación, donde los embutidos, magdalenas y dobladillos vuelan y ya hay algún tipo de queso que se ha agotado. Es difícil resistirse. Aquí se puede comprar un pan artesano de pueblo donado por La casa de las galletas. Este domingo su propietaria Manoli Oliván, se encargaba de ofrecerlo. "El resto de días no puedo venir por el trabajo, pero los domingos me gusta estar aquí y vivir el ambiente. Es una causa solidaria que merece la pena", subraya.

La exposición de pintura es visita obligada. Como todas las últimas ediciones, nada más inaugurarse el rastrillo desapareció la obra donada por la artista Eva Armisén, titulada 'Retrato familiar'. En esta muestra se pueden contemplar los trabajos de Isabel Guerra, la monja pintora: un bodegón al óleo valorado en 8.000 euros y un 'Flautista' al carboncillo en 4.000 euros. También cuelga una litografía de Rebullida y un buen puñado de acuarelas para todos los gustos y bolsillos. Para próximas ediciones queda el proyecto de dedicar una sección a la fotografía.