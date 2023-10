Sari Rautio, embajadora de Finlandia: "El éxito del sistema finlandés ha sido la igualdad, una educación totalmente gratuita"

Para España y otros países Finlandia es un referente en Educación. ¿Sigue siendo importante para el Gobierno?

Sigue sin cambiar la fe en que nuestro futuro y nuestro éxito lo determina el nivel de educación de los finlandeses. Somos un país pequeño y no tenemos recursos infinitos, necesitamos educar a nuestra gente. Por eso hay fe en la educación, y educación pública. Los éxitos del sistema finlandés han sido la igualdad, una educación totalmente gratuita, con elementos como el almuerzo gratis a todos los alumnos, con mucha libertad a la profesora para ver cómo quiere enseñar a sus alumnos, una educación universitaria de alto nivel y para los profesores un sueldo que no es enorme, pero bastante. También está en la filosofía enseñar a los niños a aprender, no solo datos y fechas, sino a pensar. En nuestra comparación mundial puede que haya altibajos, pero creo que con estos elementos vamos a continuar a tener un nivel muy alto.

Los nórdicos tienen fama también de pagar más impuestos y de estar concienciados de ello. ¿Cómo se consigue eso?

Muchos finlandeses están bastante contentos con lo que reciben por sus impuestos. Ven los servicios que reciben gratis y la educación pública es uno de los más importantes. En Finlandia también hay muchos empresarios y dirigentes de grandes empresas que declaran que pagan felizmente sus impuestos. Aunque pagan mucho dicen 'yo no estaría aquí si no hubiera tenido esta educación gratis pública e igual para todos'. Todos tienen las mismas oportunidades.

¿Cómo recuerda sus años en el colegio?

Mi recuerdo de la escuela es que no fue demasiado dura, los días no eran demasiado largos, tenía mucho tiempo libre y mucha libertad porque en Finlandia los niños van a la escuela por su cuenta, no se los lleva en coche, sino andando, en autobús, bicicleta y algunos hasta esquiando.

Lleva desde septiembre de 2021 viviendo en Madrid, como embajadora de su país en España, ¿ha notado las diferencias con el sistema español?

Sí. Mi hija aquí en Madrid está en una escuela internacional y solo tiene descansos entre clases de cinco minutos. Tiene unos días muy largos, con muy pocos recreos y en Finlandia es al revés, se piensa que se necesita el recreo para recuperar la concentración, para hacer ejercicio físico, que los días tienen que ser cortos porque los niños no tienen la capacidad para aprender más que un par de horas al día.

¿A partir de qué edad es la enseñanza obligatoria?

Desde los 7 años.

Aquí se avanza hacia la generalización de las aulas de 2 años en los colegios. ¿Cómo se organiza allí la conciliación?

En Finlandia también tenemos la 'preescuela' desde los 6 años, pero considerada como guardería, y la mayoría de la gente lleva a los niños desde que tienen un año, pero no es una escuela. Una parte de la filosofía de nuestro sistema es que los niños son niños y antes de los 7 años no tienen mucha capacidad de concentrarse y aprender, hace falta esperar a que el cerebro esté lo suficientemente maduro para poder estar sentado varias horas al día concentrado y aprendiendo, antes de ello es en vano.

Su trayectoria como diplomática le ha llevado a países tan distintos como Etiopía, Rusia y Bélgica y a aprender varios idiomas, inglés, francés, sueco, español e incluso el ruso. ¿Ha sido solo por trabajo o por un especial interés por aprender?

Ambos, un interés personal en idiomas y cultura porque los idiomas llevan la cultura en sí. Si quieres entender una cultura necesitas también intentar aprender el idioma, pero también por mi profesión y mis estancias en el extranjero.

Su país ha sido uno de los que ha pedido más tiempo para estudiar la propuesta española de aceptar en la UE las lenguas cooficiales españolas, el catalán, el euskera y el gallego. ¿Es Europa ya una Babilonia con demasiados idiomas?

Más o menos la mitad de los países miembros han opinado que hace falta estudiar más esta propuesta en la UE. Normalmente se pide la opinión de los servicios legales, se estudian las consecuencias económicas y burocráticas de todas las decisiones. Las cuestiones de lengua son complejas en el sentido de que en la UE tenemos ya muchísimas lenguas que todavía no tienen una posición de lengua oficial, y el objetivo de la Unión es ampliarse en los próximos años, con países que tienen sus propias lenguas. Estamos ante un reto bastante importante.

¿El inglés es la lengua común?

Sí. Se utiliza más que el francés. Ahora que el Reino Unido ya no está en la UE hay algunos que se están preguntando por qué hablamos inglés, pero ya es como una lengua franca.

A muchos españoles se les atragantan los idiomas.

Quizás porque no los necesitan porque el español ya es una lengua mundial. Se puede utilizar el español en muchos rincones del mundo. En Finlandia es el segundo o tercer idioma que más se estudia.

¿Se estudia más español por interés o turismo?

Porque todos han ido España, a la costa del Sol, Canarias, Mallorca... Todos tienen algún tipo de relación con España. Aademás es un idioma no demasiado difícil para nosotros. El francés y el alemán son más difíciles por la pronunciación, pero el español y el finés no difieren demasiado.

Para los españoles le aseguro que el finés es muy complicado.

Así es, pero la fonética nos ayuda.

Como diplomática le ha tocado estrenarse en el cargo de embajadora de su país en España en unos años complicados por la invasión rusa de Ucrania. Ha estado recientemente en Zaragoza hablando de los cambios en el entorno de seguridad europea dentro del ciclo 'Club de las Naciones' del Colegio Mayor Miraflores, en el Patio de la Infanta de Ibercaja.

Sí. Ha cambiado nuestro entorno de seguridad. Siempre hemos tenido un vecino complicado, Rusia, pero de ser complicado ha pasado a ser un país que lleva una guerra injusta, ilegal con su país vecino.

El cambio ha supuesto incluso que su país dé el paso de entrar en la OTAN, una opción que venían desechando los finlandeses desde hace décadas. ¿El miedo ha llevado a tomar esa decisión o ha cambiado mucho la mentalidad de la sociedad en este tiempo?

La sociedad no ha cambiado, han cambiado las circunstancias. Lo que pasó es que después del desmantelamiento de la URSS, el final de la Guerra Fría, tomamos nuestra decisión más importante, que fue solicitar la membresía de la Unión Europea (UE) (en 1995) para dejar claro que pertenecemos a esta Unión, que somos europeos y no pertenecemos a ninguna zona gris. En aquel entonces se dejó la opción de solicitar la membresía en al OTAN algún día, pero pasaron los años, se veía una época más positiva con Rusia, y por eso nunca había una urgencia de solicitarla. Tanto la gente como los políticos estaban más o menos contentos con lo que teníamos, un partenariado muy íntimo con la OTAN, pero sin ser miembros. Lo que sí cambió fue el ataque de Rusia en febrero de 2022, que hizo ver a los finlandeses que hemos hecho todo lo que podíamos para nuestra seguridad: hemos mantenido el servicio militar, tenemos un sistema integral de seguridad, una voluntad enorme de la ciudadanía a defender el país y lo único que ahora puede fomentar nuestra seguridad es la membresía de la OTAN. Por eso el pueblo finlandés ha estado muy unido en solicitarla al Gobierno y somos miembros desde abril.

¿Teme una respuesta de Rusia por esta decisión?

Yo creo que Rusia siempre ha tenido esta amenaza en su bolsillo, que si algún día solicitábamos la membresía en la OTAN habría repercusiones. Moscú declaró que esta decisión le forzaba a tomar decisiones y fortalecer su presencia militar en la frontera, pero han sio palabras.

¿Se puede conseguir una solución diplomática en Ucrania?

Algún día tendrá que haber una solución diplomática, pero cuando al final haya paz o tregua, que las condiciones no sean dictadas por Rusia. Eso es muy importante. Ahora se apoya a Ucrania con material de defensa y solo cuando las condiciones lo permitan se puede de verdad negociar sobre la paz. Si ahora se sentara en la mesa con condiciones rusas no habría una paz duradera. Se necesita una paz justa para Ucrania.

¿Tras sus años de diplomática en Rusia ve que la sociedad rusa ha sufrido una transformación con la guerra?

Quizá Rusia no ha cambiado y eso es el problema, que Rusia siempre ha sido así, el liderazgo en Rusia siempre ha sido así, imperialista y como nunca ha rendido cuentas por el régimen extremamente violento de la URSS hay muchísimos rusos que ni saben cuántos millones de rusos y ciudadanos de otros estados mató el régimen de Stalin en la URSS.

En estas últimas semanas se ha reabierto otro conflicto internacional que está causando miles de víctimas. ¿Hay solución diplomática para la guerra abierta por Israel en Gaza tras el ataque del grupo terrorista Hamás? ¿Se han alcanzado niveles de horror que no se esperaban, fuera del control del derecho internacional?

Se ha buscado una solución diplomática para el conflicto israelí-palestino ya por décadas. Ahora se necesitan esfuerzos diplomáticos más que nunca, y los hay. Lo más importante es buscar la manera de acabar con la violencia y asegurar que todos actúen en el marco del derecho internacional, pero una solución duradera para el conflicto israelí-palestino necesita esfuerzos de ambos lados del conflicto y tiene que basarse en el modelo de dos Estados.