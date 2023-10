Aragón eleva a 66 las plazas de profesor ofertadas sin el requisito del máster

El Departamento de Educación finalmente ha ofertado 66 vacantes extraordinarias de profesorado de Secundaria y FP en las que no es necesario contar con el máster habilitante correspondiente, en lugar de las 58 anunciadas a principios de esta semana. Con esta convocatoria se pretende paliar el déficit de especialista en determinadas áreas, que ha obligado a que algunos alumnos no hayan empezado, más de un mes después de iniciarse el curso, ciertas asignaturas.

Es en Sistemas y aplicaciones informáticas donde existe un mayor volumen de vacantes. Son 20, de las que 17 tienen una duración de curso completo y solo tres van dirigidas a cubrir sustituciones. Informática es la otra con mayor déficit: 11 vacantes de las de 10 son a curso completo. Y le siguen Sistemas electrotécnicos y automáticos, con 7 vacantes, e Instalaciones electrotécnicas, con 6.

Asimismo hay 4 vacantes en: Organización y proyectos de fabricación mecánica, Equipos electrónicos y Mantenimiento de vehículos. Con dos plazas están: Organización y procesos de mantenimiento de vehículos, Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos, Mecanizado y mantenimiento de máquinas y Soldadura. El resto (Sistemas electrónicos y Producción de artes gráficas) solo cuentan con una plaza de estas características.

El plazo para presentar solicitudes ha comenzado a las 13.00 de este miércoles, cuando se han publicado las vacantes, y se prolongará hasta las 10.00 del jueves. Posteriormente se llevará a cabo la adjudicación, que se hará por sorteo, para que se puedan incorporar cuanto antes a las aulas. Aquellos a los que les hayan adjudicado una de estas plazas y posteriormente renuncien o no se incorporen al centro, ya no podrán volver a solicitar vacantes extraordinarias durante todo este curso.

Esta medida, recordaron esta semana desde el Departamento de Educación, se toma tras haber pedido, hace tres semanas, al Ministerio de Educación y FP que flexibilizara, como ya se hizo durante la pandemia, los requisitos para ofertar determinadas plazas, debido a que, semana tras semana se quedaban desiertas. Al no obtener respuesta y con la necesidad de que los alumnos no perdieran más clases, este miércoles se ha publicado la convocatoria extraordinaria en la que no es necesario contar con el máster correspondiente.