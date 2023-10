Universitarios que escriben los exámenes de compañeros con discapacidad: “En esos momentos me convierto solo en una mano”

Laura Romera acaba de comenzar el grado de Estudios Clásicos en la Universidad de Zaragoza y esta semana ha realizado el primer examen de su etapa universitaria. Sin embargo, su evaluación no ha sido una prueba escrita al uso. Laura tiene una discapacidad física que le dificulta el trabajo de escritura. “Me cuesta mucho tiempo escribir. Hago muy mala letra y voy muy lenta por lo que no me daría tiempo a acabar un examen en el tiempo ordinario establecido”, dice la estudiante. Por esta razón, ha recurrido al servicio de amanuenses de la Universidad.

Se trata de una alternativa que ofrece la institución académica aragonesa desde 2008 y que “tiene como objetivo ayudar a los estudiantes que tienen alguna discapacidad física que les impide escribir. También pueden ser limitaciones de carácter temporal por la rotura de algún hueso del brazo”, explica Fernando Latorre, director de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad de la Universidad de Zaragoza (OUAD).

Mediante este servicio, son otros estudiantes los que, de forma voluntaria, se inscriben en la bolsa de amanuenses y acuden a los exámenes de sus compañeros para poner sus manos a su servicio. “Los voluntarios escriben directamente lo que el alumno le dicta y reciben a cambio una compensación que puede ser económica, de unos 20 euros por colaboración, o en créditos para completar horas académicas”, continua Latorre.

“Una vez terminado el examen, el estudiante puede revisar la prueba y cambiar lo que necesite. Para hacerlo, además, tiene el doble de tiempo que una prueba ordinaria y se lleva a cabo en un aula aparte para que pueda dictar sin temor a molestar a sus compañeros”, añade.

Amanuenses también en la EVAU

“Mi primera experiencia con un amanuense fue en las pruebas de la EVAU del año pasado y hubo mucho entendimiento”, asegura Laura Romera. “En el instituto hacía los exámenes a mano, pero en la Selectividad no me la quería jugar y que los profesores no entendieran bien la letra, así que recurrí a este servicio y me fue muy bien. Al principio fue raro porque estás con una persona que no conoces a la que le tienes que dictar, palabra por palabra lo que quieres que escriba, pero te acostumbras”, asegura Romera.

Laura Romera, durante un examen de la Universidad de Zaragoza, con la amanuense Sofía Escudero. OUAD

Esta semana ha tenido el primer examen en la universidad de esta manera. Ha sido de Griego y le ha ido bien. “Es una forma de permitir que todos los alumnos tengamos las mismas oportunidades. Es una gran ayuda porque si no, habría gente que no podría hacer los exámenes, les saldrían peor, repercutiría en sus calificaciones y dificultaría el rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad”, asevera.

En la actualidad, la bolsa está formada por casi una veintena de estudiantes de diferentes grados, tanto sociales como sanitarios, técnicos y humanísticos y asisten a unos 7 estudiantes con una discapacidad “que necesitan de manera continuada este servicio cuando tienen exámenes. A estos hay que añadir los que, de manera temporal lo necesitan porque se han roto un brazo, por ejemplo”, señala el director de OUAD. “Y todos los años, en las pruebas EVAU tenemos peticiones de los institutos en este sentido y se suelen necesitar entre 5 y 8 voluntarios para apoyar a los aspirantes en sus pruebas de acceso”, añade.

Un ente único que piensa y escribe

Sofía Escudero lleva dos años siendo amanuense. Esta estudiante de 4º curso del grado de Trabajo Social se encontró con este servicio casi por casualidad. “Vi la convocatoria para la bolsa amanuense mientras leía el Boletín Informativo diario de la Universidad. Pedían estudiantes voluntarios que escribiesen a mano los exámenes de otros compañeros, que tenían una discapacidad y no podían escribir por ellos mismos”, recuerda esta alumna de 24 años.

“Por mis estudios y por las prácticas que he realizado, tengo mucha experiencia en entornos escolares y educativos y siempre he estado muy sensibilizada con el alumnado con necesidades especiales, así que me apunté”, indica. “He sido amanuense desde entonces y este curso he vuelto a echar los papeles para seguir otros dos años porque, aunque acabo el grado, estoy pensando en ampliar mis estudios”, confiesa la estudiante zaragozana.

La experiencia de estos años “ha sido muy buena y hago el trabajo de amanuense muy a gusto. Disfruto de esos encuentros con los estudiantes”, asegura. “Al encontrarme con ellos por primera vez, intento generar confianza y calma, porque suelen estar nerviosos antes de la prueba. Así, conforme avanza se va creando una sinergia entre ambos, un lenguaje propio, común y no verbal que favorece el desarrollo de la misma. Al final, parece que no haya dos personas haciendo el examen y que nos hayamos convertido en una sola, un único ente formado por el que piensa y el que escribe”, describe Escudero.

Otras veces no es tan fácil. “Sobre todo para la EVAU vienen muy nerviosos porque es una prueba importante y tienen que poder verbalizar lo que tienen en la cabeza para que yo pueda escribirlo. En alguna ocasión dudan, les cuesta y se paran a pensar. En esos momentos yo me quedo esperando pacientemente y sin generar ansiedad. Aguardo a que vuelvan a verbalizar la idea para continuar, pero también puede que se den cuenta de que no lo han expresado bien y me pidan borrar lo escrito anteriormente”, señala la amanuense.

En esos momentos “yo no soy mas que una mano y si hay que borrar y comenzar de nuevo, se borra”, afirma. En otros momentos “es inevitable ver que se están equivocando y pensar en la respuesta correcta, pero no le doy más vueltas porque toda la atención la pongo en lo siguiente que tengo que escribir”, asegura Escudero.

La Universidad de Zaragoza ha sacado una nueva convocatoria para completar esta bolsa que ha terminado esta semana con el objetivo de renovarla e incluir nuevos voluntarios. "Tenemos 8 o 9 amanuenses que terminan este año sus estudios y saldrán de la bolsa por lo que necesitábamos sumar nuevos interesados", explica Fernando Latorre.

Del mismo modo, recuerda que "los voluntarios ven este servicio como una forma de ayudar a sus compañeros y, además de recibir una compensación, también les hace ser conscientes de las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad en su día a día", concluye Latorre.