Las esperas desesperan en la Ofrenda de Flores de Zaragoza, la más popular

"Este año hemos tardado cuatro horas y media hasta que hemos podido llevarle las flores a la Virgen, en su día más especial, cuando otros años pasamos en menos de dos. Pero eso no es lo más frustrante. Lo peor ha sido que casi una decena de personas de nuestro grupo han tenido que abandonar sin poder terminar el recorrido, porque no podían más por problemas de salud", asegura María Melus, perteneciente al grupo de Illueca, y que es una de las cientos de personas que han visto cómo los tiempos de demora en la Ofrenda de Flores se han alargado este año más de la cuenta.

Ellos han salido por la calle de Don Jaime y han sufrido un atasco considerable, al igual que otros grupos, algo que, al parecer, no ocurría con los particulares que se encaminaban hacia el Pilar. "No es normal que delante de nosotros hubiera personas que solo han estado media hora esperando para llevar sus flores. Es complicado de digerir, sobre todo cuando mi tía, que tiene dificultades para moverse, ha tenido que irse, con sus hijos y sus nietos, sin poder entregar las flores a la Virgen ninguno de ellos", explica.

Al igual que ella, otras muchas personas se quejaban, mientras esperaban, de los retrasos y de la falta de control de los grupos, así como de la interrupción constante de la Ofrenda de Flores por los bailes y danzas que se suceden a lo largo del recorrido.

Es el caso de Alejandra Pes, quien ha mostrado su malestar en una queja enviada a las sección de Cartas del Director de HERALDO, en la que hacía pública su molestia. "Mi grupo tenía la salida a las 9.30, de la calle Canfranc, y nos hemos incorporado una hora más tarde al paseo de la Independencia. Desde allí, hasta bajar al Pilar para poder llevar las flores a nuestra "virgencica" nos ha costado 5 horas, porque hemos llegado a las 15.20. Llevo yendo a la ofrenda 30 años y nunca había vivido una ofrenda tan desorganizada, con falta de personal y de orden".

A la misma hora salía Verónica, desde la plaza de Aragón y en esta ocasión la espera ha sido de más de cuatro horas, ya que han llegado a los pies de la Virgen pasadas las 13.30. "Nosotros íbamos en grupo y había gente particular que se ha metido en medio y que no conocíamos de nada. Esto no solo ha ocurrido con nosotros, también ha pasado con otros grupos y hace que la ofenda de ralentice y se haga interminable. Además, estábamos muy juntos, apelotonados, sin apenas espacio para movernos", recuerda.

Reacciones en las redes

Estos son algunos de los comentarios que hoy se oían en la calle y también en las redes sociales, principalmente en X (anteriormente Twitter), donde los usuarios se quejaban de las molestias que les suponían tener que hacer frente a unas demoras que en algunos casos, como el de @javichu_Gil han superado las 3 horas y 54 minutos. "Es uno de los mayores de los últimos 40 años", explicaba en su cuenta.

Una opinión compartida por @MiguelLozanoLp, quien pedía a los organizadores un mayor control de los grupos. "No se puede permitir tener grupos apelotonados seis horas para pasar a dejar sus flores, sin gente de organización ni apenas ningún control, desviando grupos arbitrariamente.

Todo eso, unido a las altas temperaturas ha provocado que algunas de las personas participantes no hayan disfrutado de un día tan bonito y especial como este. Este el caso de @Ruper C, quien se quejaba de que la falta de control "ha arruinado una experiencia bonita".

A quien la demora no le ha arruinado el día ha sido a Teresa Escabosa Lobera, natural de Luesia, en las Cinco Villas, que a sus 90 años pasaba su primera ofrenda. A pesar de haber tardado cuatro horas en llevarle las flores a la Virgen, la nueva oferente aseguraba que "no me he cansado nada”, y eso que su familia le insistía para que se sentara. “Qué me voy a sentar yo, qué cosas”, añadió.