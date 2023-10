Los trabajadores de los comedores escolares reclaman la gestión directa: "La comida debe de ir de la cazuela a la mesa"

Los trabajadores de los comedores escolares han regresado este miércoles a las Cortes de Aragón para mostrar su malestar ante la gestión de este servicio público que, desde su punto de vista, tendría que ser "directo" y de "calidad". "Debe ser gestionado con dinero público directamente, sin intermediarios, con la comida de la cazuela a la mesa", ha apostillado Arancha Gracia, quien ha lamentado que en seis años hayan tenido que acudir dos veces porque, aunque les dan la razón, las decisiones finalmente tomadas hacen pensar que la "pretensión es desmantelar los comedores con cocina directa".

"Han priorizado la intromisión de líneas frías o elegido empresas de catering", ha criticado, al tiempo que ha asegurado que sus quejas no son solo por cuestiones laboral, sino que buscan priorizar a los niños y para ello, ha especificado, "se necesita tiempo e instalaciones". Ha puesto como ejemplo a compañeros que con un contrato de cinco horas diarias deben preparar 150 menús y ha criticado que no existan bolsas para la cobertura de vacantes y tampoco ratios.

"Estamos realmente esclavizados", ha aseverado el presidente de la asociación, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que incluso quienes tienen contratos de 35 horas semanales, están haciendo 40 y no las cobran. En este sentido, Gracia ha recordado que no se pierde el mismo tiempo en limpiar 45 kilos de "acelga fresca y nutriente" que en "abrir bolsas de acelga congelada".

Además, pese a que antes de verano se aprobó el nuevo convenio, han lamentado que no están cobrando el complemento de 4,64 euros que deben percibir por hacer labores de mayor rango. Y que no será hasta enero de 2024 cuando finalmente tengan un contrato continuo en lugar de estar contratados de septiembre a junio y tenerse que ir en julio y agosto al paro.

La secretaria, Aurora López, ha puesto como ejemplo el centro en el que trabaja, donde desde 2016 se asumió la gestión directa del comedor. "Iniciamos la andadura con el objetivo de mejorar la calidad. Aumentamos las verduras, introducimos pescado azul... Las primeras veces que hubo coliflor, había niños que no sabían lo que era", ha señalado.

Desde el PP, María Navarro, ha explicado que para solucionar el problema hay que "analizar la situación actual" y se ha comprometido a trasladar todas las cuestiones a la Consejería de Educación para tener una "foto fija". "Así poder dar solución a aquellos que se pueda y, en lo que no se pueda, también hay que decirlo", ha aseverado. En estos momentos ya se han producido contactos el director general de Personal, Formación e Innovación, Chema Cabello, y, según han apuntado desde la DGA, está previsto que estas demandas se canalicen en las mesas sectoriales de los departamentos correspondientes.

Por su parte, su socio de Gobierno, el diputado de Vox, David Arranz, ha recordado que lo que defiende este colectivo "no es de derecha ni de izquierdas, ni tampoco de la Agenda 2030". "Estamos a favor de la comida sana, de proximidad, de que los comedores sean de calidad", ha defendido para seguidamente recordar que ya se ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Zaragoza al respecto. "Desde la Consejería de Agricultura (que gestiona su formación), en relación con la Educación, podemos trabajar bien", ha apostillado.

El socialista Sergio Ortiz ha confiado en que el nuevo Ejecutivo sea "sensible" a estas demandas y ha asegurado que en esta línea se ha trabajado con el Gobierno de Javier Lambán, algo que no han compartido los interesados, que han asegurado haber perdido seis años en reuniones. Desde CHA, José Luis Soro, ha reconocido que la situación era "muy incómoda" por haber estado los últimos ocho años en el Gobierno, y ha reiterado el compromiso de la formación por las cocinas in situ.

Pilar Buj (Teruel Existe) ha aseverado que hay cuestiones que "nunca deberían externalizarse" y que se trata de un "grandísimo error que pueden y deben corregir", mientras que el diputado del PAR, Alberto Izquierdo ha reconocido que lo mejor es que "te cocinen en tu colegio".