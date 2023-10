Jorge Valero: "Queremos poner de relieve la figura del cazador"

El Gobierno de Aragón estrena dirección general de Caza y Pesca y, en consecuencia, director general. ¿Qué significado puede dar el cazador a esta medida de organización de la Administración?

Tiene significado para los cazadores y también -diría yo- para toda la sociedad. El fin último es poner de relieve la importante figura del cazador.

¿En qué sentido se le quiere dar relieve?

El cazador no es solamente un deportista o alguien que practica un entretenimiento, un hobby. Cumple una importante función social. Hay que darle, por tanto, mayor apoyo, mayor respaldo y mayor visibilidad.

¿Cuál es esa función a la que se refiere?

Es, sin duda, una de las maneras en la que el ser humano interviene en la Naturaleza, de la que es parte. No es ajeno a la misma. El cazador contribuye, por ejemplo, a aplicar medidas de sanidad animal, ayuda a efectuar controles en casos de superpoblaciones, como vemos en Aragón, o procura adecuados equilibrios para las especies, sean cinegéticas o no, en el medio natural.

Aunque su nombramiento es reciente, ¿podría avanzar la idea vertebradora de su dirección general?

Queremos que el cazador no tenga problemas. Que pueda ejercer su actividad, simplificando trámites y aumentando su libertad.

Ya ha mantenido algún contacto con la Federación Aragonesa de Caza. ¿Qué mensaje inicial ha trasladado?

Coincidimos con la Federación en muchos aspectos. Compartimos gran parte de los puntos de vista acerca de la caza como actividad en el medio natural, hacemos un diagnóstico muy similar de los problemas que se presentan en la actualidad y pensamos en las posibles soluciones que pueden aplicarse de manera muy próxima. También vemos el futuro en parecidos términos.

Las relaciones entre Federación Aragonesa y DGA son fluidas desde hace años. ¿Anuncia una línea de continuidad a este respecto?

El sector cinegético aragonés puede contar con el apoyo de la Administración aragonesa, de la misma manera que nosotros queremos y esperamos contar con los cazadores. Esta dirección general está orientada, en cierto modo, a su servicio. Pretendemos crear unas buenas sinergias, que sirvan para defender al sector.

La orden de vedas es el documento más concreto y pormenorizado de esta relación...

Lo que funciona correctamente es mejor no tocarlo. La Administración y la Federación han ido de la mano y así vamos a seguir.

Más allá de la defensa de la caza y del cazador, ¿qué ideología fundamenta su quehacer?

Diría que por fin se ha puesto el foco en el mundo rural y en lo que es la vida y la naturaleza. Estamos en la idea de poner en valor todo lo que es el mundo rural. A veces parece que se niegue la realidad. Pero aquí nadie inventa nada. La caza, perdone que insista en la cuestión, existe desde los mismos orígenes del ser humano.

Poner en valor es una expresión de amplio significado. ¿Puede concretar?

La fuerza que la Consejería quiere dar a la caza, y, por supuesto, la dirección general, es tal que por primera vez queremos poner en valor la aportación de la caza a la economía aragonesa a través del turismo. A mí se me ha nombrado representante de la Consejería de Agricultura en el Consejo Aragonés de Turismo. Entra muchísimo dinero en Aragón por medio de la caza, y la sociedad aragonesa debe saber qué aporta la caza en este orden.

¿Quiere decir que, de alguna forma, estamos ante un rango desconocido?

No nos damos cuenta de la riqueza cinegética de la que disponemos. Somos un paraíso cinegético. Por señalar un aspecto anecdótico: hace unos años vino a cazar a Aragón el hijo del presidente de los Estados Unidos. Esto tiene un gran valor, aunque no nos percatemos. Los aragoneses tendemos a no valorarnos suficientemente. Cazadores portugueses que vienen al conejo, por citar otro caso concreto, alucinan realmente en nuestros campos.

¿De qué magnitudes económicas podríamos estar hablando?

Hay un estudio de la consultura Deloitte que habla de los recursos económicos que mueve la caza en Aragón. Son más elevados que los del sector de la nieve. Sin embargo, la nieve está muy presente, en todos los lados. La publicitamos por todo el mundo, cosa que no hacemos con la caza. Pero debemos ser conscientes de ello. La caza mueve más dinero que la nieve y deja abundante dinero en impuestos. El poder adquisitivo del cazador que viene de fuera es, por lo general, bastante elevado.

La actualidad ha puesto sobre la mesa de su despacho el problema de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), con afección especial en el ciervo. ¿Cuál es el estado de esta cuestión?

Con la EHE hemos visto que hay enfermedades que se transmiten principalmente a través de la fauna salvaje. Ya no queremos mencionar al jabalí y ciertos temores. Desde el punto de vista sanitario, el cazador es una herramienta para establecer la primera línea de defensa.

¿Está funcionando esa línea de defensa?

La EHE es como una mancha de aceite que va extendiéndose. Por donde pasa, produce afecciones relevantes en el ciervo. En los Montes Universales encontramos 130 ejemplares muertos. Una vez que pasa la enfermedad, la fauna se inmuniza. En la serranía de Albarracín ya no aparecen venados muertos. Ahora hemos hallado algún ejemplar fallecido en la provincia de Huesca. En todo caso, en Aragón sufrimos menos problemas que en otras comunidades autónomas, porque aquí no están permitidos los vallados. Los animales viven libres, en completo extensivo, por lo que el índice de mortandad es menor.

Usted se ha pronunciado públicamente contra la reintroducción del oso y del lobo en el Pirineo. Al menos así se manifestó cuando estaba al frente del sindicato agrario Araga...

Tanto el consejero como yo nos hemos manifestado en contra de la presencia del lobo y del oso, de su reintroducción en nuestro territorio. Seguimos pensando lo mismo. No nos gusta. Tenemos que implementar un protocolo para intentar salvaguardar a los cazadores ante posibles problemas. Ya se ha dado casuística sobre el particular, dilucidada en los tribunales. Asimismo, estamos contemplando cómo compensar las batidas perdidas por la presencia de osos.

Como agricultor vivió el problema del conejo desde ese lado de la barrera. ¿Cómo lo juzga ahora, en su nuevo cargo?

Se trata de un problema complejo. No tiene soluciones sencillas ni, mucho menos, milagrosas. Debemos aportar, en la linea de control de la población de conejos, por medio de la suma de esfuerzos desde distintos ámbitos y esferas. Para el sector agrícola aragonés es, desde luego, un problema económico relevante. Desde la administración autonómica estamos valorando, en conversaciones con la Guardia Civil, la posibilidad de autorizar la caza con el calibre 22 o el H-17, a la espera del conejo en los cados. Sería una especie de caza a la espera, por decirlo de alguna manera gráfica o reconocible.

¿Qué espera de los sectores que son contrarios a la caza ante la creación de la dirección general que usted encabeza?

La verdad es que espero poco. Con que alguno se quite la venda de los ojos, me doy por satisfecho. Estamos hablando de ideología. Ahora mismo, la responsabilidad de la gestión es nuestra y debemos acometer el trabajo que debemos hacer.

El relevo generacional, una de sus preocupaciones

En colaboración estrecha con la Federación Aragonesa de Caza (Farcaza), se plantea implementar medidas que se dirijan en esa dirección: en el rejuvenecimiento del sector, para que este tenga un futuro asegurado.

Más a corto plazo, figura entre sus temas de gestión la defensa de la caza como aprovechamiento del medio natural, en particular cuando esta actividad se ve afectada, o incluso interrumpida, por otros usos, como pueden ser el senderismo o determinadas pruebas ciclistas. En este orden, aboga por una clara defensa del aprovechamiento frente al uso.

En relación a la Ley de Bienestar Animal, que ha entrado en vigor recientemente, aboga por su derogación. "Es una ley -manifiesta Jorge Valero- que tenemos que derogar. Estuve en la manifestación de Madrid, en apoyo de la caza y de los cazadores y en contra de este texto legislativo, que sólo convence a su redactor, a nadie más. Es una ley que se granjea, por sí misma, la oposición de veterinarios, animalistas, cazadores, ganaderos, propietarios de perros….. Nadie está contento con esta norma".