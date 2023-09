Mujeres con discapacidad intelectual reivindican sus derechos sexuales

Ocho de cada diez mujeres no han tenido relaciones sexuales. Seis de cada diez no eligen los anticonceptivos que usan. Setenta de cada cien afirman que no tienen información sobre temas relacionados con la sexualidad. Estos son algunos de los resultados obtenidos en una investigación realizada por Plena inclusión, tomando como referencia a quinientas mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Datos que llaman mucho la atención en una semana en la que se ha celebrado el Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Una fecha que Plena inclusión ha aprovechado para lanzar la campaña: ‘Es un hecho son mis derechos’ (#EsUnHechoSonMisDerechos). Se trata de una iniciativa en la que un grupo de mujeres reivindican 16 derechos sexuales que están recogidos en una Declaración de la Asociación Mundial de Salud Sexual.

Disfrutar de la sexualidad

En esta campaña, las promotoras aseguran que «las mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo tenemos más problemas para cuidar y disfrutar nuestra sexualidad y nuestra maternidad con confianza y seguridad. Necesitamos concienciarnos y concienciar a la sociedad sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Queremos que los médicos, nuestras familias y personas de apoyo entiendan nuestro derecho a la salud sexual y reproductiva».

La campaña cuenta con una web que reúne explicaciones de cada derecho, así como materiales para difundir este proyecto.