La consejera Mar Vaquero califica de "drama" las muertes por accidente laboral en Aragón

El diputado de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, y la consejera de Economía y Empleo, Mar Vaquero, han coincidido en la interpelación que ha realizado el parlamentario sobre las medidas que se van a adoptar para acabar con la siniestralidad laboral que se trata de un problema en el que se deben poner las medidas que para "atajarlo de raíz".

En Aragón los accidentes laborales ya se han cobrado en lo que va de año un total de 29 vidas, las últimas este viernes en Valareña y Aladrén (Zaragoza).

"Hay que atajar uno de los problemas más grave que tiene Aragón y el peor es la sinietralidad laboral. Hay que atajarlo de raíz y eso requiere de medidas estructurales", ha dicho Sanz, que ha defendido que "buena parte de las muertes son evitables" y se debe asumir esta cuestión como una prioridad, y a las empresas les demanda que asuman sus responsabilidades en materia de seguridad.

"Es esencial analizarlo debidamente para tomar decisiones y en ese sentido es imprescindible recordar que este año se han incrementado las cifras de siniestralidad en Aragón, pero el año anterior ya se incrementaron", ha añadido Sanz.

También ha asegurado que le parecen bien los 400.000 euros que anunció el Gobierno aragonés que se destinarán a seguridad laboral "pero no es suficiente" y por eso ha preguntado a la consejera "hasta dónde está dispuesta a llegar para garantizar que en Aragón nadie muere trabajando", y cómo va a intervenir el departamento de Sanidad, porque "está especialmente concernido en este asunto".

Mar Vaquero ha reconocido que las competencias de su departamento son "muy amplias" aunque ha apuntado que "los objetivos fundamentales son el crecimiento económico y la mejora del empleo", a la vez que ha defendido que es sensible ante la siniestralidad laboral y ha recordado las reuniones que ya han tenido con los agentes sociales y que están a la espera de convocar la Mesa de Diálogo Social.

En la réplica, Sanz ha incidido en algunos de los indicadores de seguridad laboral en los que entiende que se debe intervenir y ha recordado que el 58 % de los accidentes in itinere son de mujeres aunque estas no son el 50 % de los trabajadores, además de señalar que el 85 % de los accidentes mortales y el 75 % de los graves se produjeron en empresas con menos de 50 trabajadores que son las que no cuentan con delegado de prevención. "¿Qué van a hacer para atajar esta cuestión?", le ha preguntado.

Otro problema que ha señalado es el de la temporalidad porque la siniestralidad afecta "muchísimo más al trabajador temporal que al indefinido", por eso se ha interesado en conocer en cómo van a mejorar los medios humanos y materiales para incrementar la inspección.

También ha defendido la necesidad de una mejor detección y conocimiento de las enfermedades profesionales a través de atención primaria "como sucede en otros sitios, como en Asturias o Navarra, porque lo que no se ve no se prevé" y "las mutuas no están cumpliendo con la Seguridad Social".

Mar Vaquero ha señalado que han analizado diferentes medidas y en distintas Comunidades y "ninguna ha debido ser una fórmula maestra".

La consejera ha asegurado que es "un drama" aunque ha afirmado que "no solamente hay un culpable" y ha considerado que "para que sean medidas de éxito, se tienen que trabajar desde ese elemento vertebrador del diálogo social, con la implicación de los recursos, del compromiso y de las ganas y la voluntad del Gobierno".