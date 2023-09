La asociación de familias numerosas de Aragón celebra su cuarto de siglo por todo lo alto

El Parque de Atracciones de Zaragoza cuenta este sábado con más niños de lo habitual, ya que la asociación de familias numerosas de Aragón, 3ymás, celebra allí su 25º aniversario. "La respuesta ha sido muy positiva", valora Alejandro López Blanco, presidente de la entidad. "Empezábamos a las 11.00 y a las 10.50 ya había familias haciendo fila", comenta. Hasta 125 familias han acudido para pasar un día de diversión, que, además de las atracciones, contará con un sorteo, una gran paella para todo el mundo y un homenaje a los voluntarios, fundadores y antiguos presidentes de la asociación.

López-Blanco afirma que hace 25 años el beneficio social de las familias numerosas era "prácticamente testimonial". Para luchar contra esta situación y “proteger su dignidad y su trato justo”, 6 o 7 familias aragonesas se unieron para escribir y presentar los estatutos de 3ymás. Según cuenta el actual presidente, en esta época empezaron a surgir también otras asociaciones similares en el resto de comunidades.

En la actualidad, con alrededor de 2.500 familias asociadas, López-Blanco hace una "valoración positiva" de los cambios que han conseguido: menciona el descuento en el IBI, el menor precio del bono de transporte para todos los miembros de una familia numerosa, el descuento por hijo en el IRPF y la ampliación de la baja maternal y paternal. Destaca, además, que "muchas reivindicaciones se han extendido a otras familias".

No obstante, señala que todavía les queda mucho por conseguir. Defiende que todavía necesitan avanzar en conciliación y reconocimiento social. Apunta, como ejemplo, al hecho de que en las becas de comedor no se tenga en cuenta el número de hijos y solo se tome el salario: "Ponen umbrales por debajo de la pobreza para poder acceder a unas ayudas públicas". También recuerda la propuesta de ley de familias, que eliminaba la distinción de numerosa y los situaba en un grupo que, a su juicio, "no tiene nada que ver".

El presidente de 3ymás resalta la importancia de las familias numerosas en una época con la natalidad a la baja, circunstancia que atribuye a "la crisis y el alza de los tipos de interés". Asegura que las familias "tienen menos hijos de los que les gustaría tener" debido a sus "grandes dificultades e inseguridad".