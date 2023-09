La sección infantil de la cofradía Jesús Camino del Calvario cumple 75 años

La cofradía Jesús Camino del Calvario está de celebración. Su sección infantil cumple 75 años y para celebrarlo han preparado toda una serie de actos que se han llevado a cabo durante toda la mañana de este domingo en la parroquia de Santa Engracia y en la plaza exterior de la iglesia.

Allí han instalado unas mesas informativas sobre la cofradía, una pequeña exposición de hábitos y de elementos ornamentales y unos talleres en los que los más pequeños han elaborado unos carteles de agradecimiento para homenajear a los fundadores de la sección, los primeros niños que entraron a formar parte de la cofradía hace 75 años.

La parroquia de Santa Engracia ha acogido este domingo los actos de aniversario de la sección que han culminado con una exaltación de tambores infantiles a las puertas de la céntrica iglesia zaragozana.

Para hablar de este aniversario hay que remontarse a 1938 cuando los hermanos cofrades quisieron que sus hijos entrasen a formar parte de la institución siendo aún muy pequeños y el grupo infantil comenzó su andadura con 20 niños, todos chicos porque las mujeres debieron esperar hasta los años 80 para poder entrar en la cofradía. En la actualidad, han cumplido un nuevo hito y por primera vez desde hace dos años, la Hermana Mayor es una mujer: Carmen García Grávalos.

De esos 20 niños que inauguraron la sección infantil, solo 4 han llegado hasta nuestros días y han conseguido por ello un récord histórico: ser los hermanos que más años llevan perteneciendo a la cofradía de toda su historia. “Es la primera vez que unos hermanos cumplen 75 años siendo miembros cofrades y por ese motivo, el pasado mes de febrero se les impuso una medalla de oro que creamos para tal fin”, explica Javier Gómez, hermano teniente de Jesús Camino del Calvario.

Uno de ellos es José Francisco Compairé Plo. A sus 79 años es uno de los fundadores de esta sección. "Mi padre era hermano de la cofradía y quiso meternos a mi hermano y a mí. Yo tenía cuatro años y recuerdo que cuando íbamos a la iglesia de Santiago a hacer el Encuentro, me quedaba dormido en un banco porque era de noche", rememora Copairé.

Este hombre, uno de los veteranos de la cofradía, se muestra "muy contento de ver la progresión tan grande que ha tenido la sección infantil". "Guardo muy buenos recuerdos porque hice muchas amistades que perduraron en el tiempo", afirma Compairé.

Los fundadores de la sección infantil de la cofradía de Jesús Camino del Calvario en Zaragoza. Oliver Duch

De 20 niños en 1938 a 230 en 2023

Los cambios se fueron sucediendo con el paso de los años. Cambiaron los hábitos y la forma de organizarse hasta llegar al siglo XXI. “En estos 75 años hemos pasado de 20 niños a 230 niños y niñas repartidos entre la sección de tambores y los pequeños cofrades que salen acompañando a los pasos”, dice Susana Gimeno una de las dos vocales de la sección infantil.

“La sección en la actualidad no tiene nada que ver con la de sus inicios”, afirma. “Somos muchos los responsables que cuidamos de los niños y la colaboración de los padres es fundamental. Además, la mayoría de los progenitores también son hermanos de la cofradía porque la pertenencia en la misma es una tradición que pasa de padres a hijos”, explica Gimeno .

“Muchos de los hermanos han pasado por la sección infantil antes de formar parte de la de adultos porque sus padres les han inscrito prácticamente desde el nacimiento”, continua la vocal. “Y cuando tienen hijos los meten a la cofradía enseguida, por lo que tenemos familias enteras con abuelos, padres, nietos e, incluso, biznietos”, asegura Gimeno. “Los niños se hacen amigos y crecen juntos. Nos hemos convertido en una gran familia”, insiste.

"Llevo en la sección desde que me bautizaron"

“He crecido en la sección infantil, he pasado en ella mis mejores momentos y me ha aportado muchísimo en mi vida”, confiesa Claudia de la Iglesia, que tiene 17 años. Aunque ella ya forma parte del grupo de adultos guarda grandes recuerdos, amistades y mucho cariño por todos los hermanos con los que compartió sus años de niñez.

Algunos miembros de la sección infantil de la cofradía Jesús camino del Calvario que cumple 75 años. M.O.

“Yo llevo en la sección infantil desde que mis padres me bautizaron”, apunta Paula Casahorrán, de 11 años. “La primera procesión la hice con solo 3 meses en brazos de mi madre. Desde entonces, no he faltado a ninguna”, añade.

“Uno de mis primeros recuerdos en la sección es que me dormí mientas tocaba el tambor en una procesión cuando tenía 4 años”, recuerda Diego García, de 13 años. “Mi abuela se me tuvo que llevar en brazos”, asegura.

Irene Viñas, otra de las niñas de la sección, no oculta su satisfacción. “Disfruto mucho con lo que hacemos y al terminar de tocar siento que todo el esfuerzo que hemos hecho durante meses en los ensayos ha merecido la pena”, afirma.

Este aniversario ha concluido con una exaltación de tambores de una representación de medio centenar de niños de la cofradía y 30 de otras 8 cofradías y hermandades zaragozanas que ha querido acompañar al los hermanos de Jesús Camino del Calvario en este aniversario. Unos actos que han contado también con la colaboración de toda la parroquia de Santa Engracia y de su párroco, Santiago Aparicio, consiliario de la cofradía.