Von der Leyen anuncia que se investigarán las subvenciones a vehículos eléctricos chinos y aboga por agilizar la ampliación de la Unión

Hay discursos que marcan un punto de inflexión en la historia, y el que acaba de ofrecer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo es uno de ellos. Es el cierre de una legislatura compleja (2019-2924), en la que la Unión ha tenido que hacer frente a una pandemia, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a una crisis energética. Un periodo en el que ha aumentado el sentimiento de pertenencia a una Unión Europea que revalida su apoyo a Ucrania, su apuesta por la transición verde y digital y la defensa de los intereses económicos de los estados miembros.

En Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, Von der Leyen ha rendido cuentas del trabajo realizado hasta ahora y del que queda por hacer antes de que se celebren las elecciones europeas del próximo año (del 6 al 8 de junio). Sin dejar ver de forma clara si optará a la reelección, sí ha expresado su voluntad firme de acabar con el trabajo iniciado.

En su apuesta por la transición verde, Von der Leyen ha defendido que los vehículos eléctricos son una "industria fundamental" para la economía limpia. Y ha abogado por defender a las empresas europeas de "prácticas desleales" de China. "Los mercados mundiales se están inundado de coches eléctricos chinos baratos. Su precios se mantiene bajo con subvenciones públicas y falsea nuestro mercado", ha criticado, y ha anunciado que la Comisión Europea "va a iniciar una investigación" sobre las subvenciones a los vehículos eléctricos chinos. En los próximos meses se celebrará una cumbre entre la UE y China.

Se esperaba que hablara de la ampliación de la Unión, y se ha referido a ella para pedir una mayor celeridad que permita "estar a la altura" para alcanzar una "unión completa". "Hay que dejar debates binarios de adhesión. Hemos empezado a hacer unión para la salud; para la defensa. Empezamos siendo 27 y podemos ser más de 30. El equipo Europa funcionará siendo más de 30", ha defendido, convencida de que el Parlamento "piensa lo mismo".

La ampliación obliga a introducir cambios en la Comisión Europea y también en los tratados. No es partidaria Von der Leyen de esperar a que se hayan completado para abrir la puerta a los nuevos miembros. Aboga por "dar una respuesta de forma pragmática". La Comisión Europea empezará a trabajar en los exámenes de las políticas previas a la ampliación para ver cómo puede adaptarse a una unión más amplia, cuando se incorporen Ucrania, Georgia, Moldavia y los países de los Balcanes occidentales (Bosnia, Serbia y Macedonia del norte), y para discutir sobre su futuro y cómo se financiará. Considera Von der Leyen que "completar la unión es la mejor inversión en paz y seguridad". "Es hora de que Europa vuelva a tener amplitud de miras y que escribamos nuestro propio destino", ha sostenido.

Von der Leyen ha defendido el trabajo de Comisión Europea por la igualdad y ha comprometido su apoyo a medidas que permitan combatir la violencia contra las mujeres. Quiere que se consagre además, un nuevo principio, el del "No es no", convencida de que no se puede haber una verdadera igualdad si "no desterramos la violencia".

Agricultura y conservación del medio natural

A los agricultores les ha dado las gracias Von der Leyen por "proveernos de alimentos sanos". Y también por garantizar la "independencia en el suministro de alimentos", algo que no es sencillo por culpa de la guerra de Ucrania, los incendios, la sequía... Aunque "muchos están comprometidos con una agricultura más sostenible", ha abogado por "más diálogo y menos polarización" a la hora de conjugar los intereses de los profesionales del campo y la conservación del medio ambiente.

La escasez de mano de obra cualificada, la inflación y la simplificación en la actividad empresarial son los retos a corto plazo que se fija en el ámbito económico. Gracias al impacto de los fondos europeos Next Generation, Europa está cerca del pleno empleo y hay un 74% de las pequeñas y medianas empresas que declaran que sufren escasez de personal cualificado. Para combatir este "freno a la competitividad", la presidenta de la CE ha abogado por "mejorar el acceso al mercado laboral, sobre todo en caso jóvenes y mujeres", retomar el diálogo entre las empresas y los sindicatos y regular las migraciones cualificadas.

En la inflación, ha celebrado que Europa empieza a lograr que bajen los precios de la energía. "No nos hemos olvidado del uso deliberado que ha hecho Vladimir Putin del gas y el temor a los apagones", ha reprochado.

La Comisión Europea quiere simplificar los trámites administrativos de las empresas. Para ello, va a designar un representante de la Unión Europea que escuchará las dificultades que encuentran las pequeñas y medianas empresas para adoptar medidas que permitan solventarlas. Von der Leyen ha anunciado que el mes que viene se tomarán las primeras medidas para reducir en un 25% las obligaciones de información a nivel europeo de las empresas, y se colaborará con los Estados miembros para que puedan hacer lo mismo.

Emotivo recuerdo a Victoria Amelina

Para ratificar el apoyo de la Comisión Europea a Ucrania, Von der Leyen ha recordado a Victoria Amelina, una joven escritora ucraniana que, tras poner a salvo a su hijo de la invasión rusa, regresó para documentar los "crímenes de guerra" y murió en un ataque con misil contra un restaurante. "Fue asesina por un misil balístico ruso; fue víctima de un crimen de guerra ruso", ha recordado. Como invitado especial al debate sobre el Estado de la Unión Europea estaba el escritor Héctor Abad, que forma parte de la campaña 'Aguanta Ucrania', y que va contando al mundo la historia de Amelina. "Me siento honrada de que Héctor esté aquí. Mantenemos vivo el recuerdo de Victoria y de las demás víctimas", ha señalado Von der Leyen, mientras Héctor Paz recibía los aplausos de los eurodiputados mientras exhibía una foto de Victoria Amelina.

Héctor Paz ha rememorado, unas horas después, el día que mataron a Amelina por "azar", pero en un "ataque deliberado a un restaurante lleno de civiles, con un misil de alta precisión que mató a trece personas y causó heridas a 60". Hace dos semanas le llegó a Héctor Paz la invitación para venir al debate sobre el Estado de la Unión. "Fue una sorpresa. Acepté de inmediato. Fui discreto", ha explicado. También ha recordado a la española Emma Igual, asesinada en Ucrania, para honrar el trabajo de "una persona comprometida con los derechos humanos y la protección de los niños y los ancianos en una guerra".

En apoyo a los ucranianos, Von der Leyen quiere ampliar la protección temporar de los ucranianos en la UE y ha propuesto otros 50.000 millones euros más en cuatro años para inversiones y reformas.