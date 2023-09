Puigdemont y el control del relato

Mientras el ciudadano de a pie afronta como puede la cuesta de septiembre, tan exigente o más que la de enero, la gobernabilidad del país pende de un hilo en una España en funciones incapaz de salir del bloqueo. El futuro de la nación se dibuja desde Bruselas, donde huyó Carles Puigdemont para evitar pagar con cárcel su rebeldía y esperar, agazapado, a que la suerte le sonriera. Y su momento ha llegado. La aritmética parlamentaria y la falta de empatía y responsabilidad política del PSOE y el PP, más proclives a la gresca que a sellar acuerdos, cede a Junts un protagonismo inusitado para el futuro de un país del que reniega. Puigdemont lo sabe, y controla el relato. Lo hizo con la conformación de la Mesa del Congreso, manteniendo el suspense hasta el final, virando a la izquierda a cambio de llevar el catalán a la Cámara, dos comisiones de investigación y la cesión de diputados para poder conformar un grupo parlamentario. Para la investidura subirá el precio. Para empezar a hablar quiere una ley de amnistía de difícil, casi imposible, encaje constitucional. Como si en Cataluña en 2017 no hubiera pasado nada. Ni consulta ilegal, ni declaración unilateral de independencia, ni disturbios en las calles. Pelillos a la mar, proponen, convencidos de que todo vale.

Pero la igualdad no es negociable. El modelo territorial y la financiación autonómica no pueden ser moneda de cambio para atar apoyos para formar Gobierno. Cuando se antepone el interés propio al general, se deja el futuro del país en manos de extremistas y nacionalistas. Y así no avanzamos.