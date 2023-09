Nueve retos a los que debe enfrentarse la coalición de gobierno en Aragón

Dotación de servicios como clave para combatir la despoblación



El Gobierno PP-Vox ha creado una consejería específica, la de Desarrollo Territorial, para afrontar el reto demográfico y generar oportunidades más allá de las capitales. El vicepresidente, Alejandro Nolasco, señaló a este diario que temas "tan ambiciosos" como la despoblación no se pueden abordar solo desde su consejería gestionando los fondos que pacte con el PP, por lo que confía en establecer una estrecha colaboración con todas las áreas implicadas en consolidar la reversión de la situación. Por ello, la dotación de servicios para garantizar la igualdad de oportunidades será crucial, desde la extensión de la banda ancha hasta el transporte público y las carreteras, pasando por una mejora de la cobertura sanitaria. No obstante, se parte de la base de una recuperación de los datos demográficos, como atestigua el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en julio arrojó un nuevo récord de población en Aragón gracias a la inmigración al alcanzar los 1.353.884 habitantes. Esto consolida la tendencia creciente y en Teruel no solo se ha conseguido frenar la sangría, sino invertir la tendencia, aunque sea tímidamente.